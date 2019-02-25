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Медведев назначил нового руководителя Росводресурсов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства 25 февраля.
«Назначить Кириллова Дмитрия Михайловича руководителем Федерального агентства водных ресурсов», — говорится в документе.
До назначения Кириллов занимал должность директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России.