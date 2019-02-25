Трамп вылетел в Ханой к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп вылетел в столицу Вьетнама Ханой, где 27-28 февраля должна во второй раз состояться его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трансляцию отбытия его самолета с авиабазы "Эндрюс" под Вашингтоном вел телеканал Fox News.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. В ходе него американский лидер Дональд Трамп и гдава Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.