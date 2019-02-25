Порошенко хочет в евродепутаты

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что после ухода с поста президента страны хотел бы быть депутатом Европарламента от Украины, сообщает издание «Укринформ» 25 февраля.

«И когда меня спрашивают, а кем я хочу работать ... после президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко во время выступления на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС».

Порошенко отметил, что делегировать депутатов в Европарламент может только страна, которая входит в Евросоюз. Порошенко также подчеркнул важность достижения Украиной критериев членства в ЕС и НАТО, отмечает агентство.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о закреплении стремления Украины в НАТО и ЕС в конституции. Согласно документу, в преамбулу основного закона Украины вносятся изменения — устанавливается, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Пока же Порошенко стремится переизбраться президентом Украины на второй срок. Судя по соцопросам, он переместился на второе место в рейтингах симпатий избирателей.Выборы должны состояться 31 марта.