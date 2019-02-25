«Красная ракета» Supra в Осиновой Роще улеглась вверх колёсами меж берёз

Серьёзное ДТП случилось под вечер 25 февраля в Осиновой Роще.

«В Осиновой Роще, где начало Юкковского шоссе, красная ракета марки «Тойота Супра» не попала в цель и ушла в лес, лежит на солнышке, пузо греет», – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Проезжал мимо, сидели два парня, у одного разбита голова. Предложил помощь, сказали, что справятся», – добавляет в комментариях Тихон.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария произошла в 17:43. Пострадал 28-летний мужчина, медики зафиксировали у него повреждения средней степени тяжести.