Силуанов назвал, сколько денег нужно на исполнение поручений президента

В 2019 году объем средств, необходимых для исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им во время выступления с посланием Федеральному собранию, составит около 85 млрд рублей, а в последующие годы — 145-151 млрд рублей, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» 25 февраля первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

«Действительно, цифры могли различаться, потому что объем ресурсов, который необходим на реализацию послания, он уточнялся по мере понимания тех задач, которые поставлены президентом. Что касается денег, то в этом году — порядка 85 млрд, в следующие годы — 145-151 млрд рублей, по нашим оценкам, потребуется», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что необходимые для реализации этих мер ресурсы «будут либо изысканы в ходе корректировок бюджета текущего года», либо будут реализовываться «в рамках имеющихся ресурсов».

«Взять те же самые, предположим, меры, которые касаются ресурсов Пенсионного фонда. Там есть деньги, есть ресурсы и каких-то срочных корректировок не потребуется. Поэтому все, что озвучено, будет реализовываться в установленные президентом сроки», — добавил он.

Президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 20 февраля.