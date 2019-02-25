Пассионарии «Твоего бюджета». Лидеры-районы выложили козыри в последние дни, не обошлось без чиновников

График заявок в проекте «Твой бюджет» показывает, что в ряде районов половина всех идей подана в последний день. Массовость — залог получения 15 млн.

коллаж/pixabay.com/tvoybudget.spb.ru

Комитет финансов Смольного во вторник назовет шесть районов, которые в рамках проекта «Твой бюджет» получат по 15 млн рублей на благоустройство. В теории можно было бы и не ждать: в число избранных входят те, где жители подали больше всего заявок, а цифры в открытом доступе. Однако комфин должен все проверить — а проверять есть что.

Фото: скриншот/tvoybudget.spb.ru

Практически в каждом из районов есть проекты, которые буквально владеют умами. «Представители органов государственной власти и местного самоуправления не могут участвовать в проекте», – говорит регламент «Твоего бюджета». Но участие бывает разное, а деньги районам и правда нужны. Поэтому кое-где творческая активность просыпалась у сотен людей одновременно, в последний день приема заявок.

Один из пункт регламента «народного» проекта : в «Твоем бюджете — 2019» будет участвовать шесть районов — те, которые получат наибольшее количество заявок на этапе сбора идей. Именно этот этап закончился 15 февраля, накидали 7,6 тысячи. И, судя по порталу проекта, впереди с большим отрывом Невский район, где подали 1024 предложений. Для удобства наблюдателей, проекты разбросали по интерактивной карте, в зависимости от адреса приложения творческих усилий. Адрес при этом указывает сам автор. И кое-где плотность гражданского креатива просто зашкаливает.



Единодушие жителей Невского района, которые хотят получить денег на детский садик № 101 на Антонова-Овсеенко, поражает. Если посмотреть на карту, то в этой географической точке собран целый букет из 50 однотипных идей, каждая ценой в 10 млн рублей. Иногда говорится только о благоустройстве в целом, иногда добавляются уточнения об асфальтировании, устройстве площадки или дорожек к ней. Еще немного побродив по карте, можно заметить, что заявок по этому конкретному детскому садику гораздо больше. В частности, многие жители, судя по всему, принимают за него здание районной администрации на другом берегу Невы.

Несколько встревоженный состоянием детсада, для которого все жители окрестных домов в едином порыве просят денег, корреспондент позвонил в учреждение. Там сообщили, что с садом все в порядке. «Нам просто пришла новость из отдела образования о том, что можно размещать такую информацию, дана была ссылка и сказано, что в этом году предполагается выполнить работы в двух садах и одной школе района, – рассказали в садике. - Это была новость по всем садам и учреждениям Невского района. Естественно, мы воспользовались как могли; обратились к родителям, это и сотрудники. Нам бы хотелось, чтобы выделены были денежные средства на восстановление в том числе асфальтового покрытия».

Посоревноваться с ДОУ № 101 по активности неравнодушных может разве что 112-й садик. Вообще-то он поблизости, на улице Белышева, но и его следы находятся в разных частях района, в частности, на проспекте Обуховской обороны и в той же администрации. В 112-м также сообщили о письме и рассказали, что садик построили лет 40 назад, когда о площадках особо и не думали. «В основном хотелось бы, чтобы обустроили площадку, поставили скамейки вместо колес, – говорят там. – А заявки стали подавать еще и потому, что раньше в конкурсе выиграл 114-й сад, и когда все узнали, решили пойти по этому же пути».

«В целях более эффективного информирования жителей Невского района, информация о проекте «Твой Бюджет» была размещена на всех информационных ресурсах администрации и подведомственных учреждений, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях», = прокомментировали в администрации.

Особо массовая районная история — и с максимальным географическим разбросом — это «Аллея машиностроителей». Только в районе Тихой улицы более сотни предложений, отголоски доносятся до Ломоносовского сада и Железнодорожного проспекта. Если верить графике, кто-то предлагает разбить аллею прямо посреди Невы. «Наша академия машиностроения имени Ж.Я. Котина находится рядом с ведущими оборонными предприятиями города, о которых знает вся Россия – это Обуховский район, Пролетарский завод, завод "Звезда", – пишут авторы. - И будет правильно, если установить рядом с академией монумент машиностроителям и возвести постамент для танка КВ-2, который разработал легендарный советский конструктор Ж.Я. Котин. Насаждения – кустарники и цветы, среди которых – скамейки (урны) и стилизованные уличные фонари. Покрытие аллеи – из гранитного отсева. Нужна и солидная вывеска». Тот же смысл, иногда в идентичных формулировках, иногда в чуть отличных доносится в прочих заявках.

Гадать, зачем указывается ошибочный адрес — по ошибке или чтобы коллективность заявок не так бросалась в глаза — желания нет. Как и обвинять районные власти в том, что они организуют массовую подачу предложений на проект «Твой бюджет. Собственно, кто осудит администрацию за то, что она ищет финансирование под социальные проекты? Если есть возможность сделать это через «Твой бюджет» – значит нужно пробовать и здесь.

Групповые заявки видны и в других районах-лидерах, где есть возможность облагородить какой-то садик, школу или поликлинику. Часто речь идет о благоустройстве парков, и здесь как раз дело вовсе не обязательно в существовании какого-то, говоря актуальным языком, центра принятия решений. Это можно сказать о идущем на втором месте по числу заявок Московском районе (972). Но, к примеру, порядка 40 предложений по монтажу вентиляции в поликлинике № 56 Фрунзенского района (809), явно командная работа. Тем более, что энтузиасты не сговариваясь оценили стоимость работ в 12 млн. В районном отделе здравоохранения сообщили, что никто в поликлинике массово не задыхается и аварийной ситуации нет, а подобное единодушие участников проекта объяснили инициативой главврачей. Точно так же, маловероятно, что в районной библиотеке имени Есенина осыпающаяся штукатурка мешает посетителям читального зала, но более 50 предложений направить 10-15 млн на ее реконструкцию поступило. Порядка 70 человек на глазок прикинули, что 15 млн должно хватить на модернизацию кинотеатра «Чайка».

В Центральном районе (681) сразу заметна связка из 90 предложений по поводу спортивной школы олимпийского резерва на Ковенском. В частности, многие просят отремонтировать осыпающуюся стену дома 14, который примыкает к спортплощадке, либо приспособить дворовую территорию под бесплатную парковку или зал физической подготовки. Еще одна болевая точка — благоустройство территории на нечетной стороне в начале Исполкомской: около сотни не склонных тщательно расписывать свою инициативу людей, которые, однако, сходятся в цене в 5 млн.

В Василеостровском районе (673), который идет на 4 месте, все предсказуемо. Чуть ли не половина всех предложений тяготеет к устью Смоленки, где еще недавно полыхали страсти по поводу "Театра песни Аллы Пугачевой" и аппарт-проекта. И речь не о колесе обозрения без спиц. Более 200 человек исполняют 15-миллионные вариации на тему парка или эко-парка там, откуда изгнали застройщиков.

Вскоре после завершения приема заявок, на «Фонтанку» стали писать о предполагаемых «вбросах» предложений. «В результате, к примеру, Красногвардейский район стремительно скатился на восьмое место, хотя еще совсем недавно стабильно находился «в тройке»», – горько сообщал автор одного из этих писем. Как бы то ни было, на данный момент, за день до подведения итогов, район оказался в шестерке избранных, на которых прольется финансовый дождь. Здесь 630 идей, локомотивами выступают энтузиасты благоустройства Ладожского парка и проспекта Энергетиков у ЖК «Зима-Лето». И кому какое дело, что если верить указанным фамилиям, то далеко не все члены этих команд вообще прописаны в районе.

Если в чиновничьих призывах быть максимально активными «Фонтанка» ничего необычного не видит, то динамика поступления идей удивляет. Так недолго поверить во влияние различных фаз луны. Или в эффект, который на пассионариев оказывают вспышки на Солнце. По тому же Невскому району число заявок в течение месяца иногда составляло 2 в день, иногда поднималось до 60. Но в последние двое суток перед закрытием окна — 153 и 263. В Московском вплоть до 11 февраля тишь да гладь (0-1-18), после — от 76 до 354. В Центральном районе в последний день пришло 427 заявок из 681, в Василеостровском — 297. На считанные единицы отстали Приморский и Петроградский. Надо сказать, сопоставимых с лидерами центров притяжения у них действительно нет, хотя и там с днем Святого Валентина начались статистические чудеса.



Высчитать очищенный от допинга результат сложно. Самым медленным кораблем, по которому, сказано, измеряется скорость всей эскадры, оказался Кронштадтский район. Его население более чем вдесятеро меньше, чем в Невском, но и это не объясняет комичных 10 заявок (против тысячи). Для сравнения можно взять сопоставимый с Невским по числу жителей Калининский район. Даже при том, что там всегда имеется козырь в виде благоустройства Муринского парка (около 50 заявок), всего собрали 250 заявок, вчетверо меньше, чем у флагмана. И все эти парадоксы Смольному придется принять на веру или не принять уже 26 февраля.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»