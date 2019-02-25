Историю с лишением жилья спецназовца-инвалида «Тайфуна» проверят следователи. Следить за этим будет Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за ситуацией с лишением жилья ветерана боевых действий майора спецназа «Тайфун» петербуржца Николая Евтуха. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Петербургу провести проверку по факту лишения квартиры спецназовца с инвалидностью.

«Александр Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления оперативно проверить доводы, изложенные в средствах массовой информации. Глава ведомства потребовал дать объективную правовую оценку всем обстоятельствам, связанным с лишением спецназовца квартиры», – сообщает пресс-служба Следственного комитета СК.

За доследственной проверкой будут следить из центрального аппарата СК России.

Напомним, кавалер ордена Мужества Коля Евтух с перебитым позвоночником более года ютится на базе спецназа "Тайфун". Инвалидом он стал в марте 2000 года после боя с головарезами из отряда Гелаева у чеченского села Комсомольское. В 2001 году за свои боевые заслуги он получил двухкомнатную квартиру, оборудованную под нужды инвалида-колясочника. Однако летом 2017 года ветеран узнал, что квартира больше не его, а бывшей супруги, которая смогла без ведома мужа приватизировать метры. Подробнее об этой истории в материале «47news».