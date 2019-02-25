«Армалит» объяснил причину появления оранжевого снега в Петербурге "последствиями борьбы с гололедом"

Машиностроительный завод «Армалит», на территории которого в Кировском районе обнаружили оранжевый снег и рыжий налет на земле, фасадах зданий и крышах машин, заявил, что все это последствия борьбы с гололедом.

«Осадок, наблюдаемый на фотоматериалах, состоит из песчано-соляной смеси, применяемой при удалении снега и предотвращения появления ледяной корки, с целью сведения к минимуму вероятности травматизма сотрудников предприятия, а также окалины, или иными словами ржавчины, – сообщили «Фонтанке» на предприятии 25 февраля. – Выбросы вредных веществ не превышают нормативы, что регулярно подтверждается соответствующими документами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу».

Ситуация не понравилась Росприроднадзору , который был на месте и теперь согласовывает с прокураторой внеплановую проверку предприятия. В курсе ситуации и в Смольном — там заявили, что превышений предельных концентраций веществ в воздухе Северной столицы не зафиксировано.