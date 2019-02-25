«Водитель говорит, что ехал на зелёный, но на зелёный переходил и пешеход»: на Ириновском маршрутка сбила женщину

Пожилая женщина пострадала вечером 25 февраля, около 19:10, в результате ДТП на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину лет 60 на вид. Она получила травмы средней степени тяжести.

«Маршрутка сбила человека на пешеходном переходе. Водитель по телефону говорит кому-то, что ехал на зелёный, только вот на зелёный переходил и пешеход... На асфальте кровь», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Полиция проводит проверку по факту ДТП.