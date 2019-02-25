Две петербурженки поедут на чемпионат мира по фигурному катанию, а Медведева — нет

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Главной сенсацией стало непопадание в основной состав серебряного призера Олимпиады-2018 и победителя Кубка России – 2019 Евгении Медведевой, вошедшей лишь в список запасных.

Отметим, что две из трех прошедших отбор фигуристок представляют Петербург – Станислава Константинова и Софья Самодурова. Третья петербурженка, Елизавета Туктамышева, осталась в числе запасных.

Полностью заявка на Евро выглядела следующим образом:

Женщины – Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные – Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины – Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары – Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные – Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы на льду – Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Евдокимова – Егор Базин. Запасные – Бетина Попова – Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

В танцах на льду у России 2 квоты, в остальных видах по 3.

Напомним, Софья Самодурова — 16-летняя ученица петербургского тренера Алексея Мишина. На прошедшем в январе чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске она сенсационно обошла https://www.fontanka.ru/2019/01/25/158/ олимпийскую чемпионку Алину Загитову и выиграла золото. Еще одна петербурженка, Станислава Константинова, тогда стала четвертой, и ей не хватило совсем немного баллов, чтобы войти в призовую тройку.

Евгения Медведева после серебряной для себя Олимпиады в Пхенчхане сменила тренера, переехав в Канаду. После этого она перестала показывать высокие результаты. Победа в Кубке России – 2019 стала для нее первым серьезным достижением после Игр.