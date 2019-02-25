Буланова подала в суд на Радимова, а Кержаков задолжал 13 млн первому ребенку

Певица Татьяна Буланова решила судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым. Предметом спора стали алиментные обязательства. Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, Буланова обратилась в судебный участок № 11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Радимова на содержание общего сына 2007 года рождения.

По вынесенному судебному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство, следует из банка данных ФССП.

Как писала светская пресса, Буланова и Радимов через суд расторгли соглашение о браке в 2016 году. В культурно-просветительских программах о звездах шоу-бизнеса певица сообщала, что поддерживает с бывшим мужем хорошие отношения и денег ей не надо.

Сегодня стало известно, что еще один бывший футболист «Зенита», Александр Кержаков, является фигурантом алиментного производства на сумму 13 млн 478 тыс. рублей. Этот долг предъявлен в пользу матери первой дочери спортсмена Марии Головой. Они расстались в 2010 году. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов было оформлено 23 июня 2011-го. Исполнительное производство на взыскание возбуждено в декабре 2018 года, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП Петербурга.