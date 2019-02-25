В работе Райффайзенбанка произошёл сбой. Возврата денег ждут по всей России

Держатели пластиковых карт Райффайзенбанка пожаловались на проблемы с обработкой операций 25 февраля. В банке заявили, что уже устранили технические неполадки, но денег клиентам придётся подождать.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в понедельник сбоила система оплаты «онлайн». Судя по балансу, списание происходило, но получателю деньги не приходили. С аналогичными трудностями столкнулись желающие обналичить средства: сумма на карте уменьшалась, но банкоматы наличных не выдавали.

«Обещают до трех суток на возврат», – говорят читатели.

В техподдержке Райффайзенбанка клиентов предупреждают о сбое, но заверяют, что сейчас работа восстановлена. В банке уточнили, что сложности с операциями были по всей стране, причина случившегося не уточняется.

«Деньги должны поступить до 12 ночи. Если возврат не происходит, необходимо связаться с банком», – объясняют в организации.