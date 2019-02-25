Дело о теракте в метро Петербурга с одиннадцатью обвиняемыми военные судьи начнут слушать 11 марта

Московский окружной военный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное дело о взрыве в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Подсудимых привезут в Петербург.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, военные судьи провели 25 февраля предварительное слушание и не нашли оснований для возвращения дела в Генпрокуратуру, которая утверждала обвинительное заключение.

Суд вынес постановление о назначении выездного судебного заседания по существу на 11 марта. Процесс пройдет в Ленинградском окружном военном суде.

При теракте в метрополитене погибли 16 пассажиров, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Потерпевшими признаны 112 человек. Обвинение предъявлено 11 лицам.