Бывшего начальника Генштаба ВС Украины обвинили в госизмене за Крым и сокращение войск

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил подробности обвинения экс-начальника Генштаба вооруженных сил страны в госизмене. Генерал-полковника Владимира Заману обвиняют в «подготовке аннексии» Крыма и подрыве боеспособности армии страны.

Юрий Луценко написал об этом в "Фейсбук". По его словам, с 2012 по 2014 год задержанный лично сократил состав ВСУ в большей мере, чем это было предусмотрено законом. В частности, он расформировал 70 воинских частей (в их числе зенитные ракетные бригады и дивизионы), 19 авиационных, а также свел к эскадрилье бригаду тактической авиации. «В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию"», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что решение генерал-полковника подчинить тактическую группу «Крым» бывшему руководителю Военно-морских сил Юрию Ильину «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии».

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в свою очередь заявил о том, что в результате действий Заманы украинская армия сократилась до менее чем 200 тысяч человек, пишет Segodnya.ua. По его мнению, распоряжения бывшего начальника Генштаба лишили Украину ПВО и авиации.

Сам Замана заявил, что не стал читать предъявленное ему подозрение и ставить свою подпись под ним. «Ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — приводит его слова УНИАН. Военный подчеркнул, что присягал на верность украинскому народу, добросовестно исполнял свои обязанности и ни от кого не скрывался. «Вот пришло время — нужно было кому-то такое решение провести, показать, что, оказывается, у нас преступная группировка была», — отметил Замана.

Ранее Служба безопасности Украины совместно со следователями военной прокуратуры задержала Заману.

Владимир Замана покинул пост главы Генштаба ВСУ в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку. Свое решение Думанский объяснил тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым. По его словам, "это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно". Минобороны в ответ заявило, что "бывшие начальник Генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению".