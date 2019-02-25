Происшествия
Российское посольство в Испании выясняет подробности смерти Малашенко. Родные погибшего в дипмиссию не обращались
Российское посольство в Испании выясняет обстоятельства внезапной смерти одного из основателей телекомпании НТВ политолога Игоря Малашенко. Об этом в представительстве заявили 25 февраля, отметив, что родственники погибшего в посольство не обращались.
"Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего", – цитирует представителя посольства "Интерфакс".
"Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 года рождения", – подчеркнули в дипмиссии.
В понедельник стало известно о смерти Малашенко. Источники сообщают, что он умер неестественной смертью.
Справка:
Бывшему медиаменеджеру было 64 года. В 1996 году он являлся одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина, отвечал за работу со СМИ и информационную политику. До этого он консультировал аппарат президента СССР Михаила Горбачёва, возглавлял «Останкино». В начале 1990-х стал одним из основателей НТВ. В 2000 году занимал должность гендиректора канала RTVi.
В прошлом году возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента. Известен Малашенко и как новый муж журналистки Божены Рынской. Отношения супруги оформили осенью прошлого года, после непростого бракоразводного процесса с первой женой — в прошлом художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко.