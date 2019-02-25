Российское посольство в Испании выясняет подробности смерти Малашенко. Родные погибшего в дипмиссию не обращались

Российское посольство в Испании выясняет обстоятельства внезапной смерти одного из основателей телекомпании НТВ политолога Игоря Малашенко. Об этом в представительстве заявили 25 февраля, отметив, что родственники погибшего в посольство не обращались.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего", – цитирует представителя посольства "Интерфакс".

"Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 года рождения", – подчеркнули в дипмиссии.

В понедельник стало известно о смерти Малашенко. Источники сообщают, что он умер неестественной смертью.