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Глава МИД Венесуэлы записал Трампа в "лидеры венесуэльской оппозиции" и вызвал на разговор с Мадуро

 

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал президента США Дональда Трампа главой венесуэльской оппозиции.

"Почему им (президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и Трампу) не встретиться? Это решит все. Мадуро – глава правительства Венесуэлы, а Трамп – глава оппозиции в Венесуэле", – заявил Арреаса в эфире американской программы Democracy Now 25 февраля.

Арреаса указал на то, что давление на страну поступает извне. Несмотря на это, все люди ходят на работу и в школу, готовятся к карнавалу. Глава МИД отметил, что правительству и оппозиции необходимо найти политическое решение ситуации.

"Нам нужно встретиться с оппозицией и достичь политического соглашения. Нужно проанализировать каждый вариант. Но не войну, а политические варианты. Нам нужно найти путь как венесуэльцам. Мы ждем оппозицию", – заявил он, отметив, что сейчас именно Белый дом и Пентагон не разрешают местной оппозиции сесть за стол переговоров с представителями Николаса Мадуро.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. 22 февраля Гуайдо подписал свой первый указ о доставке в страну гуманитарной помощи от США на сумму 20 млн долларов.

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