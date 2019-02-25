Смольный про выброс «Армалита»: Превышений предельных концентраций веществ в воздухе не зафиксировано

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного заявили, что получали сообщение о возможном выбросе металлической пыли на литейном производстве завода «Армалит» в Кировском районе Петербурга. По данным ближайшей к нему станции мониторинга, которая следит за состоянием атмосферного воздуха, превышений вредных веществ в нём нет.

«По данным станции 16 (Севастьянова, 11, в связи с западным ветром – ближайшая станция в этом направлении) предельно допустимые концентрации по состоянию на 25.02.2019 не превышены. Измерения на данной станции проводятся по следующим показателям: CO – оксид углерода, NO – оксид азота, NO2 – диоксид азота, SO2 – диоксид серы, PM2.5 – взвешенные частицы диаметром менее 2,5 мкм», – говорится в сообщении комитета.

Как писала «Фонтанка», первое сообщение о ЧП на «Армалите» пришло еще две недели назад. В Сети уже обсуждают, что наблюдаемое явление похоже на выброс диоксида азота. Газ мог вырваться из печи, когда расплавленный металл выливали в чаны и осел в виде взвеси на поверхности сначала сугробов, на зданиях и машинах. Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьёзную опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек.

Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные пути и лёгкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности уменьшает содержание в крови гемоглобина. А образующаяся в результате взаимодействия диоксида азота с водой азотная кислота является сильным коррозионным агентом.

Росприроднадзор по СЗФО планирует провести внеплановую проверку предприятия. Решение будет согласовано с прокуратурой. На самом предприятии обещали предоставить комментарии позднее.