Трудности перевода. В Петербурге суд не стал рассматривать дело о налёте на ювелирный и перестрелке с полицией

Санкт-Петербургский горсуд нашёл основание вернуть прокурору дело о нападении на ювелирный, запомнившееся даже не масштабом похищенного, а размахом задержания. Произведению о бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия и стрельбе по полиции требуется переводчик.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, решение о возврате дела по результатам предварительного слушания 25 февраля вынесла судья Наталья Громова. В постановлении она сослалась на языковой аспект — один из обвиняемых смог ознакомиться с обвинительным заключением только на русском, копия на родном языке ему предоставлена не была.

Уголовное дело Валерия Мельникова и Мутая Абдулвагабова поступило в суд 12 февраля, после того как прокуратура подписала обвинительное заключение.

В Следственном комитете о завершении расследования сообщили в начале февраля. В пресс-релиз включили также видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как налётчики баулами выносили золото из салона «Адамас» на проспекте Большевиков, а потом со стрельбой удирали от полиции. Двое с ранениями попали в больницу, третий сбежал. Также был ранен старший сержант полиции Красногвардейского района.

Организатором банды следствие считает Мельникова и сбежавшего товарища, Абдулвагабову отводят роль участника группировки. По версии обвинения, они похитили 10 миллионов рублей золотом. Драгоценности вернули владельцу.