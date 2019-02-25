Финляндия не вошла в десятку самых здоровых стран мира, Россия и вовсе оказалась в конце сотни

Самые здоровые люди живут в Испании, следует из рейтинга Bloomberg Global Health Index, составленного на основании данных Всемирной организации здравоохранения и отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Индекс учитывает такие показатели, как продолжительность жизни, меры по борьбе с курением и ожирением, доступ к чистой воде и медицине, экологическая обстановка.

Уступив лидерство Испании, которая ещё в 2017 году была шестой, на второй строчке рейтинга оказалась Италия. Эксперты полагают, что секрет этих наций может скрываться в средиземноморской кухне, богатой оливковым маслом и орехами, которые снижают количество сердечно-сосудистых заболеваний. На родине корриды самая высокая продолжительность жизни в ЕС, и, по прогнозам, к 2040 году она составит почти 86 лет.

В Топ-10 самых здоровых стран вошли также Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль. В отличие от своих северных соседей, Финляндия в десятку лучших не попала, но всё же улучшила результат на одну позицию – её аналитики поместили на 14-е место.

Из 169 государств Россия заняла 95-ю строчку, расположившись между Кабо-Верде и Вануату. Нашу страну опередили среди прочих Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87). А Куба (30) обогнала США (35) на пять позиций.