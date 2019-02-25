Генсек ООН опасается, что после развала ДРСМД пострадает Европа, и призывает Россию и США ещё раз поговорить

Европа остро почувствует негативные последствия разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), новой гонки вооружений нельзя допустить. Об этом 25 февраля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках выступления на зимней сессии конференции по разоружению в Женеве.

"Кончина ДРСМД, если это допустят, сделает мир еще более небезопасным и нестабильным местом. Это отсутствие безопасности и стабильности будет остро ощущаться здесь, в Европе. Мы просто не можем позволить себе вернуться к неограниченному соревнованию в ядерной области, которое ознаменовало самые темные дни холодной войны", – цитирует Гутерреша РИА Новости.

Генсек ООН призвал Россию и США до прекращения действия договора ещё раз откровенно поговорить по всем назревшим вопросам.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон 2 февраля планирует начать процедуру выхода из ДРСМД с Россией, если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода.

2 февраля стало известно, что Владимир Путин решил ответить США зеркально и приостановил участие России в договоре. Президент также отметил, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений, несмотря на принятие ответных мер.