Вице-председатель парламента Баварии призвал соотечественников учить русский

Вице-председатель парламента Баварии Маркус Риндершпахер призвал увеличить количество часов русского языка в школах федеральной земли, сообщает Süddeutsche Zeitung 25февраля.

По его словам, учитывая политическое, экономическое и культурное значение России в Европе и мире, желательно, чтобы интерес к языку страны вновь вырос. Риндершпахер призвал соотечественников начать изучение русского, отметив, что согласие между людьми "начинается с взаимопонимания и общения на одном языке".

"Тем, кто хочет развивать отношения с Россией, необходимо начать с языка", — подчеркнул Риндершпахер.

Он отметил, что русский — самый распространенный язык среди народов славянской группы и важнейший язык межнационального общения в странах бывшего СССР, который играет важную роль как один из шести официальных языков Организации Объединённых Наций.