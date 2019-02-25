Первый корпус ЖК «Полис на Комендантском» построен на 70%

СК «Полис Групп»

Готовность домов первого этапа застройки эко-кварталов «Полис на Комендантском» (секции № 18,19,20) оставляет 70%.

Полностью окончен монтаж балконных и оконных блоков, утепление фасада, штукатурка экранов. Завершаются работы по окраске фасадов, устройству кровли. Активными темпами продолжается внутренняя отделка.

Также увеличилась готовность домов 2 этапа строительства (секции № 14-17). В настоящее время она составляет около 65%. В домах полностью завершено устройство стяжки и кровельные работы. Ведется монтаж витражных конструкций, окраска стен фасада. Выполняются внутренние отделочные работы: установлены радиаторы, продолжается монтаж лифтов и штукатурка этажей.

Эко-кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект» в районе Каменка. Проект имеет большое социальное значение: средства, вложенные застройщиком в покупку участка, были направлены на достройку проблемных объектов ГК «Город».

Проект реализуется в 4 этапа, в рамках которых будет построено свыше 185 тысяч кв. м. жилья – 6419 квартир и два многоуровневых паркинга, способных разместить до 2110 автомобилей. В настоящее время в активной стадии строительства находятся 1,2 и 3 очереди.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах будут расположены коммерческие помещения.

Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей 2 квартал 2020 года, 3 очереди – 4 квартал 2020 года.

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в карточке объекта в разделе «Ход строительства»

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/