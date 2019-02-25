Выход Великобритании из ЕС могут перенести

Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.

«Я считаю, что в ситуации, в которой мы оказались, продление сроков было бы рациональным решением, но премьер-министр [Тереза] Мэй все еще верит, что она сможет избежать этого сценария», – заявил 25 февраля Туск в своем выступлении в Шарм-эш-Шейхе.

LIVE NOW – my remarks at the press conference ending the 1st #EULASsummit in Sharm El-Sheikh, Egypt https://t.co/VGW2GDCKpk — Donald Tusk (@eucopresident) 25 февраля 2019 г.

По его словам, «абсолютно очевидно», что в Палате общин нет согласия по поводу условий выхода из союза. «Чем меньше времени остается до 29 марта, тем сильнее вероятность переноса сроков», – резюмировал глава Евросовета.

Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом остается положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Мэй заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения. Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза.