Выход Великобритании из ЕС могут перенести

Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.

«Я считаю, что в ситуации, в которой мы оказались, продление сроков было бы рациональным решением, но премьер-министр [Тереза] Мэй все еще верит, что она сможет избежать этого сценария», – заявил 25 февраля Туск в своем выступлении в Шарм-эш-Шейхе.

