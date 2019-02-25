Украина собирается построить плавучий космодром у Херсона

Украина собирается построить плавучий космодром. Об этом рассказал гендиректор ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш») Сергей Войт, передает «Укринформ» 25 февраля.

Он посетовал на то, что, имея собственное предприятие ракетостроения, Украина не имеет своего собственного космодрома. «Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области», — сказал Войт.

По его словам, Херсонский государственный завод «Паллада», где изготавливают плавучие сооружения (доки), готовы к сотрудничеству и партнерству в данном вопросе. «Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии «Паллада», – объяснил гендиректор Южмаша.

В апреле 2017 года Южмаш подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ «Морской старт» и «Наземный старт».