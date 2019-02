Трамп обвинил чернокожего режиссера Спайка Ли в расистском выпаде в его адрес

Президент США Дональд Трамп 25 февраля обвинил чернокожего кинорежиссера Спайка Ли в том, что тот допустил расистские выпады в его адрес в своем выступлении на церемонии вручения премий "Оскар" вчерашним вечером. Об этом Трамп написал на своей личной странице в сети Twitter, добавив при этом, что, по его мнению, он сделал больше для чернокожих американцев, чем почти все другие президенты США.

"Было бы хорошо, если бы Спайк Ли смог прочитать свои записи или лучше вообще не читал по бумажке, когда он обрушился с расистскими нападками на вашего президента, который сделал больше для афроамериканцев (реформа уголовной юстиции, самые низкие показатели безработицы в истории, снижение налогов и т. д.), чем почти все другие президенты!"

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

