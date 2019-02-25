Направо — банкротство, налево — тюрьма. Маститый производитель дверей поставлен перед выбором

Авторитетный поставщик дверей и замков «Эльбор» сменил собственников. Кредиторы рассчитывают вернуть свой миллиард, на строптивость обещают найти уголовную статью.

Елена Пальм/Интерпресс

Отметившая сорокалетие компания «Эльбор» специализируется на производстве взломостойких дверей и замков повышенной секретности. Зарегистрирована под Новгородом, в Петербурге у нее 17 официальных салонов, включая штаб-квартиру. Годовой оборот холдинга стремится к 1,5 млрд рублей. Среди клиентов – крупные гражданские и промышленные объекты. Сегодня телефоны компании отключены, гарантийные обязательства под вопросом, а в Сети обсуждается традиционная версия о рейдерском захвате. Сотрудники говорят о задержке зарплаты, клиенты — о проблемах с поставками.

«По работе заказывал промышленные двери компании «Эльбор». А пару недель назад пропала связь с менеджером, а потом и со всей компанией. От знакомых узнал, что у них идёт «рейдерский захват». В субботу на связь вышел менеджер и подтвердил, что связи нет и производство остановлено. Я потерял две недели в поисках информации и в ожидании. Хорошо хоть договор не успел подписать и деньги заплатить», – рассказал «Фонтанке» читатель Дмитрий.

Официальная группа производителя в соцсети перестала обновляться с 18 февраля. Участники сообщества делятся друг с другом похожими историями: заказали дверь или ремонт замка по гарантии, а теперь телефоны или заняты, или не работают.

«Вы никуда не дозвонитесь. Все магазины «Эльбора» закрыты, все склады закрыты, – отвечает всем и сразу Валентина Силкина, которая представилась сотрудницей «Эльбора». – Не работает ни горячая линия, ни оценка качества, ни отдел по рекламациям, все распущены. Забудьте, никаких возвратов не будет. Кто уже внёс деньги за дверь – не ждите – дверей не будет. Мы не можем свои книжки трудовые забрать, чтобы устроиться на другую работу. Люди под дверьми завода стоят. Я лично вчера ходила заявление в суд подвала – мне декретные не выплачены».

Работник розничной сети Михаил из Новосибирска рассказал «Фонтанке», что сотрудников до последнего держали в неведении: задержки зарплаты начались еще в конце прошлого года, а в феврале их просто не пустили на рабочие места арендодатели, объяснив, что «Эльбор» перестал платить за помещения.

Две недели назад на Change.org появилась петиция с просьбой спасти предприятие. В тексте говорится, что «с помощью поддельных документов завод захватили рейдеры», которые «заплатили за него 1 рубль».

Долги и новые владельцы

По данным СПАРК, в головном юрлице «Эльбора», одноименном ООО, действительно сменился генеральный директор. 15 февраля им стал Юрий Овчинников — бывший начальник торгового центра из Тамбова. А новым владельцем вместо кипрского WENEVERE TRADING LIMITED с 25 января записана Марина Соловьева, которая владеет бизнесом по торговле зерном и грузоперевозкам в Ярославской области. Беседовать с «Фонтанкой» Соловьева отказалась категорически, прервав телефонный разговор после первого же вопроса. Бывший руководитель «Эльбора» Ольга Кузнецова по известным редакции телефонам не ответила, как и новый топ-менеджер.

Незадолго до прихода Соловьевой новгородский арбитраж ввел в отношении головного ООО «Эльбор» процедуру наблюдения. 20 февраля в качестве обеспечительных мер были арестованы 1120 штук стальных дверей и 13 440 замков в сборе. За несколько дней до этого процедуру наблюдения запустили в ООО «Праймер-Эльбор», которое владеет товарными знаками производителя. С сообщением о намерении начать банкротство более чем десятка юрлиц «Эльбора» в Москве, Воронеже, Новосибирске и Петербурге выступил Московский кредитный банк (МКБ).

Как рассказали «Фонтанке» в МКБ, по нескольким кредитным договорам, первый из которых был заключен еще в августе 2015 года, компания задолжала 954 млн рублей. В 2017 году была проведена реструктуризация долга – смягчены условия по оплате процентов и возврату. Несмотря на проведенную реструктуризацию кредитов, с июля 2018 года ООО «Эльбор» перестало обслуживать задолженность, а переговоры с менеджментом группы не увенчались успехом.

В банке, со ссылкой на арбитражную практику, добавили, что назначенный судом временный управляющий «выявил признаки отчуждения имущества ООО «Эльбор» прежним руководством предприятия в пользу третьих лиц», в том числе незаконную передачу имущества ООО «Эльбор», заложенного финансовому учреждению в обеспечение кредитных договоров.

«Новым руководством завода и временным управляющим направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы, осуществляются мероприятия, направленные на сохранность и возврат имущества заводу от третьих лиц, – рассказали в МКБ. – Действия прежнего руководства и третьих лиц... вызывают беспокойство и могут быть квалифицированы в соответствии с нормами уголовного законодательства».

Новый собственник сейчас проводит инвентаризацию имущества, урегулирует жалобы сотрудников на невыплату зарплат.

Для города Боровичи, с населением 50 тысяч человек, где базируется производство «Эльбора», оно считается крупным — 560 рабочих мест. Заместитель главы администрации Боровичского района Ольга Рыбакова рассказала, что чиновники следят за ситуацией и ожидают возобновление работы предприятия.

«У нас есть информация, что новые собственники планируют продолжать деятельность, но более подробно все станет известно после встречи главы с генеральным директором, она запланирована на следующей неделе», – заявила «Фонтанке» Рыбакова.

Проблемы 2019 года — зеркальное отражение ситуации пятилетней давности. В начале 2014 года на «Эльборе» начались задержки зарплаты, а в декабре того же года судебные приставы арестовали земельные участки, здание производственного корпуса, автотранспортные средства и другое оборудование предприятия в Боровичах из-за долга банкам более чем полмиллиарда рублей. В 2015 году завод, как писал «Коммерсант», был продан за 210 млн рублей ООО «Эльком-Базис», которым владеет и управляет Александр Васютков, в то время член совета директоров камвольного объединения «Октябрь» – фабрики по производству тканей ведомственного назначения (для Минобороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО). Его известные редакции телефоны оказались недоступны.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»