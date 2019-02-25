Финляндия может потерять 10% рабочих мест в автомобильной отрасли при повышении таможенных пошлин США

Повышение таможенных пошлин на ввоз автмообилей c 2,5% до 25%, которым грозятся США, может нанести серьёзный удар по Финляндии, пишет 25 февраля Yle.

Прежде всего вероятные действия Штатов коснутся немецких производителей. Повышение средней цены на машину более чем на 5000 евро и снижение спроса на европейские транспортные средства может привести к сокращению производств. Завод по изготовлению Mercedes-Benz в финском Уусикаупунки является одним из самых крупных работодателей в стране, и большинство произведённых на нём машин направляются через Германию на американский рынок.

Согласно информации Valmet Automotive, на заводе в Уусикаупунки в 2018 году было выпущено 110 тысяч автомобилей. Также в прошлом году была проведена рекрутинговая кампания на 1000 рабочих мест.

По прогнозу Исследовательского института деловой жизни Etla, если США решат поднять таможенные пошлины, количество рабочих мест в автомобильной отрасли Финляндии может сократиться на 10%.