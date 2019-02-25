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Спорт
25.02.2019 19:06
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«Изи катка». Что напугало Дацюка перед походом СКА за Кубком Гагарина

Тень Знарка и Быкова, Тимченко-спаситель и долларовый миллионер в составе аутсайдера. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о том, как СКА провел регулярный чемпионат и как начинается самое интересное.

«Изи катка». Что напугало Дацюка перед походом СКА за Кубком Гагарина

Александр Николаев/Интерпресс

Хоккейный клуб СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и получил в соперники по первому раунду плей-офф московский «Спартак». «Изи катка», – говорил в таких случаях Кокорин.

Все настолько очевидно, что уже можно присматриваться к следующему сопернику.

Волшебник, но не Дацюк

Позади 62-матчевый марафон регулярного чемпионата. СКА провел его полностью под руководством нового тренера — Ильи Воробьева. Если смотреть на сухие цифры, Илья Петрович прошел его без срывов. Ни разу больше двух поражений подряд. В то же время не было и затяжных победных серий, которые обычно не предвещают ничего хорошего. 

Петербуржцы по-прежнему показывают самую яркую и красивую игру в лиге. Нападающий Никита Гусев вышел на совсем запредельный, даже по собственным меркам, уровень. Его давно сравнивают с экс-армейцами Владимиром Тарасенко и Артемием Панариным, которые теперь зажигают в НХЛ, но есть ощущение, что даже они во время петербургского отрезка своих карьер были не настолько хороши. Гусев набрал 81 (17+64) очко в 62 матчах сезона, что принесло ему заслуженную победу в гонке бомбардиров КХЛ с большим отрывом от второго места (69 очков у Найджела Доуса из «Автомобилиста»). По голевым передачам Гусев установил рекорд лиги, побив достижение Александра Радулова, державшееся с 2011 года. Но всё это всего лишь цифры. Вот так это выглядит в живую.

О том, насколько Гусев сегодня ключевой и важный для СКА игрок, говорит и то, что Никита — единственный в команде, кто сыграл все 62 матча регулярного чемпионата. По ходу чемпионата Воробьев без стеснения отправлял в клуб «Ротация» имени Павла Дацюка даже тех, у кого было отлично со статистикой. Хоккеистов это не устраивало, настолько, что они готовы были говорить об этом под диктофон.

Работа под давлением

Трудно сказать, насколько это недовольство перенесется на плей-офф. Опять же, если смотреть только на цифры, регулярный чемпионат получился для СКА сверхуспешным. Петербуржцы выиграли 49 матчей, 45 из которых в основное время, что тоже стало рекордом КХЛ. 

Но все-таки есть целых два повода для беспокойства. Армейцы с Невы впервые проиграли все четыре матча в регулярке ЦСКА. Причем последний из них на «Газпром Арене» в присутствии более 67 тысяч болельщиков. В тот день в коридорах домашнего стадиона футбольного «Зенита» шутили, что СКА уже проиграл серию плей-офф московским армейцам.

«То, что мы проиграли ЦСКА четыре матча из четырёх, конечно, не совпадение. Моменты у нас были в каждом матче. Будем работать. У ЦСКА хорошо налажена оборона», – говорил после четвертого поражения Воробьев.

Перед той игрой ходили слухи, что от ее результата зависит будущее Воробьева на посту главного тренера СКА. Но Илья Петрович продолжил руководить командой. Теперь говорят, что всё будет зависеть от результатов плей-офф. Добавляют нервов ситуации возвращение Олега Знарка в сборную в качестве консультанта и недавний внезапный приезд в Петербург другого бывшего наставника СКА — Вячеслава Быкова.

Битва против фарм-клуба

Но до этого СКА придется пройти два раунда плей-офф. В первом армейцы с Невы встречаются с московским «Спартаком». СКА без особых проблем выиграл у красно-белых все четыре матча в регулярном чемпионате. Нет ни одной причины, почему в этом противостоянии что-то может пойти не так. Слишком не сопоставимый класс соперников. 

Плюс «Спартак» с момента своего возвращения в КХЛ в 2015 году носит неофициальное звание фарм-клуба СКА. За возрождением красно-белых стоял лично президент СКА Геннадий Тимченко. Тогда из «Спартака» в систему армейцев с Невы перешли 24 молодых хоккеиста. В дальнейшем между командами переходы стали постоянной практикой. Прямо сейчас в «Спартаке» играют экс-капитан СКА Дмитрий Калинин, который в свои 38 уже, по сути, доигрывает, и не оправдавший в Северной столице надежд Александр Хохлачёв. Хохлачев, кстати, с годовым окладом 70 млн рублей (около 1 млн долларов) оказался единственным игроком красно-белых, вошедшим в список 53 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ, который был опубликован на днях в «Спорт-Экспрессе». Слишком жирно для клуба уровня «Спартака». В СКА 70 млн — это почти золотой стандарт: столько же получают 12 игроков петербургской команды.

«Пугает, что в регулярке обыграли «Спартак» четыре раза», – шутил Дацюк, комментируя попадание на москвичей в первом раунде.

«"Спартак" — хорошая, добротная команда, с хорошим составом», – снисходительно объяснял Илья Воробьев.

У СКА убийственная атака, одна из лучших в лиге защитных линий, шикарная бригада вратарей Игорь Шестеркин — Магнус Хелльберг. «Спартаку» тут даже чудо не поможет. Самый пессимистичный прогноз экспертов на серию — 4:1 в пользу петербуржцев. Но, скорее всего, четырех матчей СКА будет достаточно для выхода в следующий круг.

Расписание матчей СКА – «Спартак»

26 февраля, 19:30, Петербург

28 февраля, 19:30, Петербург

2 марта, 17:00, Москва

4 марта, 19:30, Москва

Трансляции на телеканалах «Матч ТВ» и  КХЛ ТВ.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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