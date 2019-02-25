«В ЕС понимают, что в Молдавии не надо злить русских…»

Пророссийская партия социалистов набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Молдавии, но это не приведёт к росту влияния Кремля. Этого не позволит человек с фамилией Плахотнюк, рассказал «Фонтанке» эксперт по региону.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Парламентские выборы в Молдавии могла «выиграть Москва», заявил «Фонтанке» эксперт международного Института гуманитарно-политических исследований Влад Брутер, но не выиграла. Пророссийская партия социалистов, несмотря на самое большое количество завоёванных мандатов в парламенте Молдавии – 34 из 101, не сможет в одиночку сформировать новое правительство страны, а договариваться придётся с теми, кто совсем не любит Кремль.

Влад Брутер/фото из личного архива

- Некоторые коллеги пишут, что выборы выиграла «пророссийкая» партия – партия социалистов Молдовы (ПСМ), которая набирает около 31% голосов. Где же ликование российских элит?

– Стать лидером – не значит смочь сформировать своё правительство. Все разговоры про «выиграла», это всего лишь психологический мем. На мой взгляд, ничего интересного на этих выборах не случилось. За исключением нерегулярностей и использования административного ресурса со стороны власти, которой остаётся «Демократическая партия Молдовы». Это привело к тому, что результаты выборов существенно отличаются от соцопросов накануне голосования. Причём итог отличается от оценок только в пользу «Демократической партии»

- То есть итог выборов в Молдове «нарисован»?

– Не могу этого утверждать. Я не следователь. Именно поэтому я и говорю о «нерегулярностях». А про фальсификации скажут те, кто на это уполномочен. Странность поведения избирателей необъяснима ничем, кроме использования административного ресурса. Кстати, в неофициальном общении власти и не скрывали своей готовности использовать админресурс в свою пользу. Вопрос в масштабах. Здесь достаточно отметить, что в 10-ти из 50-ти одномандатных округов «Демпартия» Владимира Плахотнюка выиграла с разницей меньше 3%. При этом округов, где они столько же проиграли, есть один (с момента нашего разговора они отдали один округ социалистам, такое тоже бывает). Правящая партия остаётся править дальше.

Глава Демократической партии Мрлдавии Владимир Плахотнюк//Zuma/ТАСС

- Явка 49% – это успех молдавской демократии или это доказательство скатывания избирателей в апатию?

– В нынешней Молдове постоянно проживает от 2.1 млн до 2.4 млн человек. При этом в регистре граждан, которые могут голосовать, находится 3 млн человек. 50% явки – это от 3 миллионов. Но если считать от реальных цифр, то явка будет выше 70%. Это и не «успех», и не «апатия». Это чрезмерное использование админресурса, которое было нужно власти для сохранения власти, потому что реально такой явки быть не может. Сами по себе махинации с админресурсом на выборах, за 30 лет, которые я занимаюсь выборами в этом регионе, уже не укладываются в одну простую формулу. Нельзя, как в России, просто сказать – вот привезли автобус учителей. Там всё чуть сложнее и рассчитано на тот миллион избирателей, которые не проживают на территории Молдовы.

- Уехавший миллион – это чей электорат?

– Это люди, которые живут в Испании, Португалии, Италии и России. Примерно половина – это Россия. И те, которые в Европе, не за Плахотнюка. Они скорее за правую оппозицию, которая демонстрирует второй результат (проевропейский блок ACUM набирает более 26% голосов избирателей – прим.ред.). Среди тех граждан, которые живут в ЕС, больше этнических молдаван, чем в России или Молдове и у них другое видение государства. А среди тех, кто уехал в РФ, примерно половина молдаван. Популярность правых среди живущих в Европе – это желание привезти к себе домой тот уровень комфорта, который мигранты создали себе в Европе. А Плахотнюк им это делать естественно мешает. У него много контроля над бизнесом (в том числе мелким и средним), который может быть слишком независимым и может подняться. Слишком независимый бизнес в Молдове власти не устраивает. Можете присмотреться к предвыборной истории товарища Александру Македона, который спонсировал правую оппозицию. Теперь эти ребята обвиняют власть, что они отравили Македона ртутью. Македон – относительно крупный молдавский бизнесмен. Таких случаев много. История Македона просто была ближе всех к выборам, поэтому она широко обсуждалась. Вне зависимости о того, насколько это правда, подобное мнение очень распространено среди молдован, живущих в Европе, и многим, кто хотел бы вернуться, открыть свой бизнес на заработанные деньги, это мешает.

Однако количество людей, которые готовы привести к власти правоевропейские силы, достаточно ограничено. И это количество не растёт. С учётом тех, у кого прорумынские взгляды, количество готовых голосовать за правых, унионистов (сторонников присоединения к Румынии) и националистов разной степени и ориентации постоянно последние 30 лет – обычно не превышает 25-30%.

- Ни одна из партий по итогам выборов не сможет решать, каким будет правительство. Коалиции неизбежны. Но готовы на союзы только демократы Плахотнюка. Почему?

– Плахотнюк пытался на этих выборах получить выгодную для себя конфигурацию. Он её получил. Он этой конфигурацией собирается торговать. Смысл конфигурации в том, что никакой коалиции без Плахотнюка быть не может. Он в любом случае при том раскладе, который определился вчера во время голосования, на ближайшие 4 года остаётся «центровым». Плахотнюк хотел бы обойтись без коалиции и просто «перетащить» недостающее количество депутатов, но не все с этим согласятся, хотя пробовать он будет именно так.

- Почему первое место «пророссийских» социалистов не даёт Кремлю никаких особых дивидендов? С Плахотнюком Кремль поссорился громко ещё в 2017 году, заочно арестовав. Теперь его заподозрили в выводе 37 млрд руб. из России.

– Если смотреть на претензии Кремля, как на попытку помешать Плахотнюку, то это не дало и не могло дать никакого результата. На мой взгляд, Кремль лишь обозначал нежелательность для президента Молдовы Игоря Додона иметь какие-либо взаимоотношения с Плахотнюком в будущем. Кремль не хочет, чтобы пророссийские силы входили в коалицию с силами Плахотнюка. В целом социалисты – действительно пророссийская сила. Другое дело, что они не в состоянии реализовать свой курс на сближение с Москвой.

- Но они же почти выиграли вчера выборы?

– Они действительно могли выиграть эти выборы. Но для победы им нужно, чтобы им не мешали. Но им никто не обещал из действующей власти, что им не будут мешать.

- Плахотнюк – преступник для Москвы, Македон отравлен ртутью, Илан Шор, чья партия проходит в парламент, приговорён к 7.5 годам тюрьмы за кражу денег из банковской системы Молдавии. Молдавия – страна криминала во власти? Или там криминала не больше чем у всех остальных соседей?

– В Молдавии больше криминала, чем у многих. Представьте криминал во власти в Румынии. Невозможно. В России это тоже стало невозможно, начиная с определённого уровня. А в Молдове это всё ещё возможно. Во-первых, потому что субъектность самой страны гораздо ниже, чем у остальных. Даже чем у Украины. С Украиной всем нужно поддерживать отношения с тамошней элитой. А в Молдове никакой такой политической элиты нет. Простой пример. Из партий, которые прошли в парламент в конце 2014 года, на сегодня живы только социалисты и демпартия Плахотнюка. По итогам прошлых выборов в парламент прошло 6 партий. Лидер «Нашей Партии», бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, не въездной, живёт в России. Как только он появится в Молдове, его посадят. Но он договорился с Плахотнюком, что станет спойлером для социалистов. Рассчитывал получить два мандата в родных Бельцах. Он даже их не получил. Его использовали за его же деньги. Коммунистов окончательно разобрали на кусочки. Всех более-менее живых Плахотнюк присоединил к себе. Остальных выкинул на помойку, включая бывшего президента Владимира Воронина (президент Молдовы в 2001-2009 годах – прим.ред.). Воронин опять участвовал в выборах, отобрал у Додона 4% голосов и закончил свою политическую жизнь. Ещё один политический лидер, руководитель либерально-демократической партии Молдовы, бывший глава правительства Владимир Филат сидит в тюрьме, а отстранённый мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ, лидер Либеральной партии, сидит под домашним арестом. То есть, Плахотнюк их уничтожил, фактически обнулил политическую авансцену и сформатировал ее под себя.

- До выборов Додон заявил, что если ни одна из партий не сможет формировать новое правительство, то есть вариант досрочных выборов уже в текущем году.

– Не думаю, что будут повторные выборы. Не будет проблем у Плахотнюка с формированием правительства. В правой оппозиции, которая называется ACUM, есть люди, которые не хотят иметь ничего общего с Плахотнюком. Но я думаю, что Вашингтон их убедит себя вести по-другому. А если даже не убедит, то таких всего 5-6 человек, и без них обойдётся. Вот если бы у Додона было не 33 мандата, как на данный момент, а хотя бы 45, то проблема теоретически могла возникнуть.

- Вот и Вашингтон вылез в нашем разговоре. С точки зрения геополитики Молдова всё-таки «театр действий»? Кто тут чей дальше?

– Самое главное – Плахотнюк сам по себе, свой собственный. Он научился хорошо обманывать Запад, проводить интересную ему политику, продавая западному миру идею, что если не он, то сразу же в Молдову придут русские. Но с РФ он поругался окончательно. Россия будет пытаться его сдать американцам, чтобы те убрали его своими руками. Но американцы не идиоты, и убирать Плахотнюка своими руками не хотят. Хотя бы потому, что его просто некем заменить. И во-вторых, потому что американцы про отрицание коррупции любят говорить, когда им это выгодно. Но когда им нужно, они «за». Никто в Вашингтоне будет убирать Плахотнюка, чтобы порадовать Россию. Он так и будет руководить.

- То есть сказать, что в Молдавии сегодня одна из супердержав что-либо приобрела, мы не можем?

– Не можем.

- Россия ничего не приобрела по итогам этих выборов. Ок. Потеряла ли она что-либо?

– Я бы сказал, что Россия осталась при своих. На самом деле, не имея какого-либо стратегического плана, она ничего бы и не смогла приобрести. А если бы у Додона было 45 голосов, что бы РФ сделала? Да ничего. В лучшем случае Додон забрал бы у Плахотнюка ещё одно или два министерских поста. Не факт, что это имело бы какое-либо значение, но Россия за это бы должна была взять на себя ответственность. А так есть «блокирующий пакет», или около того, и это проще. Никаких других перспектив не видно.

- Возможно, Кремль просто утратил интерес к этой части бывшего СССР?

– Я вообще считаю, что Молдова без Украины не интересна в принципе. А с Украиной всё меняется. Ведь в нынешней ситуации у России не может быть никакого плана по отношению к Молдове. Достаточно вспомнить, как Додон ездил в Москву, чтобы изменить порядок транзита. По нынешнему указу запрещён транзит через Украину значительной части продовольствия. Пока Молдова его возит. Но в любой момент это окно могут закрыть. Как она его будет возить дальше? Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу в Белоруссию? Все фрукты-овощи сгниют просто. Самолётами? Маловероятно. В западной прессе я читал несколько больших материалов о том, что Молдова – точка геополитического раскола. 45% страны за большую близость с ЕС, а 55% за большую близость с Россией. Цифры условные, потому что часть населения готовы идти и туда, и туда. Вопрос в том, что у России нет никаких планов A, B или C, чтобы реализовать эти ожидания. А если плана нет, то и браться не нужно. Учитывая общий уровень подготовки данных вопросов в РФ, очень трудно реализовать на практике идеи «стратегического сближения». А если нет таких идей и планов, то риск, по крайней мере, нежелателен. Выжидательная тактика в данном случае имеет свои преимущества.

Никто не собирался давать Додону столько голосов, чтобы он пришёл к власти. Отвергая вариант какого-либо сотрудничества с Плахотнюком, РФ говорим ему, что он должен взять всю власть, т.к. «мы с тобой всё равно не будем работать». Вот он и взял.

- То есть никаких обострений по тому же Приднестровью не ждём?

– Обострений может быть много. Например, по отзыву посла, который является человеком, близким к социалистам. Провокации и демарши могут быть постоянно. Проблема в том, что для России это всё не критично. «Проблемы для Москвы» скорее станут проблемами для самой Молдовы.

- Часть Молдовы остаётся самопровозглашённым государством, которое Россия не признавала. Здесь могут быть проблемы?

– Итоги этих выборов даже близко не влияют на размораживание конфликта в Приднестровье. Единственное, что может сделать Кишинёв, с учётом того, что ротация российский миротворцев идёт через Кишинёв, через Украину они двигаться уже не могут, это запретить ротацию. В этом случае может быть определённое обострение. Но сейчас в Приднестровье достаточно российских граждан, которые могут обеспечить эту ротацию на месте. То есть такая ситуация не будет критичной для России. А вот для Кишинёва будет хуже, если в качестве миротворцев будут уже приднестровцы. Они будут мотивированнее, и это может иметь последствия для урегулирования. Кишинёву очевидно лучше иметь на линии разграничения вооружённого россиянина, чем вооружённого приднестровца с российским гражданством.

- Что вообще сейчас происходит в ПМР? Широкая общественность лишь знает, что в конце прошлого года беглый президент самопровозглашенной республики Евгений Шевчук был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. И спасается от тюрьмы бывший лидер мятежной территории в Молдавии, от которой ПМР и отделялась.

– А с Приднестровьем ничего другого и не может происходить. Оба мандата в одномандатных округах от Приднестровья на прошедших выборах получили сторонники Плахотнюка. Многие считают, что это фальсификация, но преимущество такое, что это не совсем так. Просто приднестровцы, которые интересуются происходящим в Кишиневе, устали от всей этой неопределенности и ментально готовы с Кишиневом сотрудничать.

Любое обострение ситуации может быть только локальными и не будет затрагивать российские интересы. Аналогично для европейцев, которые уже имеют ситуацию на Востоке Украины. Для них очень важно удерживать ситуацию в покое. От ЕС сейчас очень зависит в торговых вопросах от Кишинёва. ЕС – основной торговый партнёр Молдовы. И в ЕС понимают, что здесь не надо злить русских.

- Вы напомнили про Украину дважды. Как сейчас противоречия Киева и Москвы влияют на Кишинёв?

– Молдова никакие санкции в отношении РФ вводить не будет. Это понятно. Что касается отношений с Украиной, то самыми пророссийскими районами Молдовы по итогам этих выборов оказались граничащие с Украиной. Это говорит нам о том, что молдаване не хотят стать нынешней Украиной. Думаю, что даже Плахотнюк это хорошо понимает и никогда делать так, как было сделано в Украине, не будет.

- В своё время Михаил Саакашвили пугал «братские народы», что Кремль якобы хочет через Крым получить некий «коридор» до Приднестровья. Это как- либо обсуждается сейчас?

– От Крыма до ПМР примерно так же, как от России до ПМР без Крыма. Рассуждения про некий коридор – это просто фейк.

- Вывод: гипотетической войны не ждем? Молдова остается тихо сама по себе?

– Плахотнюк надеется, что он сможет всех обыграть в июне, когда будут местные выборы, и сделать так, чтобы он смог избрать мэра Кишинева и мэра Бельц. Для него это очень важно, потому что большие города – слабая для него зона, где он получает мало голосов.

- Кремлю просто не до Молдовы, имея Украину?

– Кремль не активен по разным причинам. Чтобы идти в такие вещи, нужно быть подготовленным. В нынешней России нет такого потенциала. Украинские проблемы вообще принципиально не изменили ситуацию для Кремля в Молдове. Правые пришли к власти в Молдове уже в 2009 году, еще до того, как Янукович стал президентом. Следует учесть, что в Молдове есть достаточно четкий этно-политический раскол. «Немолдоване» исторически дают высокий результат «пророссийским» партиям. Это меньше трети населения, но когда они консолидированы, это дает достаточно хороший результат.

- Что может заставить Россию более активно вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы?

– Сейчас это даже было бы вредным. Здесь скорее нужно скорее создавать некие группы интересов. В Молдове Россия на выборах упустила главную цель, которую она могла бы сделать. Она могла создать более широкую, более разнообразную базу своей поддержки, нежели Додон и партия социалистов. Но сейчас никто не этого делать не будет. Сохранится статус-кво. При всех обвинениях Плахотнюка в коррупции, никто не пытался ему помешать на выборах.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»