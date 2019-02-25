«В ЕС понимают, что в Молдавии не надо злить русских…»
Пророссийская партия социалистов набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Молдавии, но это не приведёт к росту влияния Кремля. Этого не позволит человек с фамилией Плахотнюк, рассказал «Фонтанке» эксперт по региону.
Александр Миридонов/Коммерсантъ
Парламентские выборы в Молдавии могла «выиграть Москва», заявил «Фонтанке» эксперт международного Института гуманитарно-политических исследований Влад Брутер, но не выиграла. Пророссийская партия социалистов, несмотря на самое большое количество завоёванных мандатов в парламенте Молдавии – 34 из 101, не сможет в одиночку сформировать новое правительство страны, а договариваться придётся с теми, кто совсем не любит Кремль.
- Некоторые коллеги пишут, что выборы выиграла «пророссийкая» партия – партия социалистов Молдовы (ПСМ), которая набирает около 31% голосов. Где же ликование российских элит?
– Стать лидером – не значит смочь сформировать своё правительство. Все разговоры про «выиграла», это всего лишь психологический мем. На мой взгляд, ничего интересного на этих выборах не случилось. За исключением нерегулярностей и использования административного ресурса со стороны власти, которой остаётся «Демократическая партия Молдовы». Это привело к тому, что результаты выборов существенно отличаются от соцопросов накануне голосования. Причём итог отличается от оценок только в пользу «Демократической партии»
- То есть итог выборов в Молдове «нарисован»?
– Не могу этого утверждать. Я не следователь. Именно поэтому я и говорю о «нерегулярностях». А про фальсификации скажут те, кто на это уполномочен. Странность поведения избирателей необъяснима ничем, кроме использования административного ресурса. Кстати, в неофициальном общении власти и не скрывали своей готовности использовать админресурс в свою пользу. Вопрос в масштабах. Здесь достаточно отметить, что в 10-ти из 50-ти одномандатных округов «Демпартия» Владимира Плахотнюка выиграла с разницей меньше 3%. При этом округов, где они столько же проиграли, есть один (с момента нашего разговора они отдали один округ социалистам, такое тоже бывает). Правящая партия остаётся править дальше.
- Явка 49% – это успех молдавской демократии или это доказательство скатывания избирателей в апатию?
– В нынешней Молдове постоянно проживает от 2.1 млн до 2.4 млн человек. При этом в регистре граждан, которые могут голосовать, находится 3 млн человек. 50% явки – это от 3 миллионов. Но если считать от реальных цифр, то явка будет выше 70%. Это и не «успех», и не «апатия». Это чрезмерное использование админресурса, которое было нужно власти для сохранения власти, потому что реально такой явки быть не может. Сами по себе махинации с админресурсом на выборах, за 30 лет, которые я занимаюсь выборами в этом регионе, уже не укладываются в одну простую формулу. Нельзя, как в России, просто сказать – вот привезли автобус учителей. Там всё чуть сложнее и рассчитано на тот миллион избирателей, которые не проживают на территории Молдовы.
- Уехавший миллион – это чей электорат?
– Это люди, которые живут в Испании, Португалии, Италии и России. Примерно половина – это Россия. И те, которые в Европе, не за Плахотнюка. Они скорее за правую оппозицию, которая демонстрирует второй результат (проевропейский блок ACUM набирает более 26% голосов избирателей – прим.ред.). Среди тех граждан, которые живут в ЕС, больше этнических молдаван, чем в России или Молдове и у них другое видение государства. А среди тех, кто уехал в РФ, примерно половина молдаван. Популярность правых среди живущих в Европе – это желание привезти к себе домой тот уровень комфорта, который мигранты создали себе в Европе. А Плахотнюк им это делать естественно мешает. У него много контроля над бизнесом (в том числе мелким и средним), который может быть слишком независимым и может подняться. Слишком независимый бизнес в Молдове власти не устраивает. Можете присмотреться к предвыборной истории товарища Александру Македона, который спонсировал правую оппозицию. Теперь эти ребята обвиняют власть, что они отравили Македона ртутью. Македон – относительно крупный молдавский бизнесмен. Таких случаев много. История Македона просто была ближе всех к выборам, поэтому она широко обсуждалась. Вне зависимости о того, насколько это правда, подобное мнение очень распространено среди молдован, живущих в Европе, и многим, кто хотел бы вернуться, открыть свой бизнес на заработанные деньги, это мешает.
Однако количество людей, которые готовы привести к власти правоевропейские силы, достаточно ограничено. И это количество не растёт. С учётом тех, у кого прорумынские взгляды, количество готовых голосовать за правых, унионистов (сторонников присоединения к Румынии) и националистов разной степени и ориентации постоянно последние 30 лет – обычно не превышает 25-30%.
- Ни одна из партий по итогам выборов не сможет решать, каким будет правительство. Коалиции неизбежны. Но готовы на союзы только демократы Плахотнюка. Почему?
– Плахотнюк пытался на этих выборах получить выгодную для себя конфигурацию. Он её получил. Он этой конфигурацией собирается торговать. Смысл конфигурации в том, что никакой коалиции без Плахотнюка быть не может. Он в любом случае при том раскладе, который определился вчера во время голосования, на ближайшие 4 года остаётся «центровым». Плахотнюк хотел бы обойтись без коалиции и просто «перетащить» недостающее количество депутатов, но не все с этим согласятся, хотя пробовать он будет именно так.
- Почему первое место «пророссийских» социалистов не даёт Кремлю никаких особых дивидендов? С Плахотнюком Кремль поссорился громко ещё в 2017 году, заочно арестовав. Теперь его заподозрили в выводе 37 млрд руб. из России.
– Если смотреть на претензии Кремля, как на попытку помешать Плахотнюку, то это не дало и не могло дать никакого результата. На мой взгляд, Кремль лишь обозначал нежелательность для президента Молдовы Игоря Додона иметь какие-либо взаимоотношения с Плахотнюком в будущем. Кремль не хочет, чтобы пророссийские силы входили в коалицию с силами Плахотнюка. В целом социалисты – действительно пророссийская сила. Другое дело, что они не в состоянии реализовать свой курс на сближение с Москвой.
- Но они же почти выиграли вчера выборы?
– Они действительно могли выиграть эти выборы. Но для победы им нужно, чтобы им не мешали. Но им никто не обещал из действующей власти, что им не будут мешать.
- Плахотнюк – преступник для Москвы, Македон отравлен ртутью, Илан Шор, чья партия проходит в парламент, приговорён к 7.5 годам тюрьмы за кражу денег из банковской системы Молдавии. Молдавия – страна криминала во власти? Или там криминала не больше чем у всех остальных соседей?
– В Молдавии больше криминала, чем у многих. Представьте криминал во власти в Румынии. Невозможно. В России это тоже стало невозможно, начиная с определённого уровня. А в Молдове это всё ещё возможно. Во-первых, потому что субъектность самой страны гораздо ниже, чем у остальных. Даже чем у Украины. С Украиной всем нужно поддерживать отношения с тамошней элитой. А в Молдове никакой такой политической элиты нет. Простой пример. Из партий, которые прошли в парламент в конце 2014 года, на сегодня живы только социалисты и демпартия Плахотнюка. По итогам прошлых выборов в парламент прошло 6 партий. Лидер «Нашей Партии», бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, не въездной, живёт в России. Как только он появится в Молдове, его посадят. Но он договорился с Плахотнюком, что станет спойлером для социалистов. Рассчитывал получить два мандата в родных Бельцах. Он даже их не получил. Его использовали за его же деньги. Коммунистов окончательно разобрали на кусочки. Всех более-менее живых Плахотнюк присоединил к себе. Остальных выкинул на помойку, включая бывшего президента Владимира Воронина (президент Молдовы в 2001-2009 годах – прим.ред.). Воронин опять участвовал в выборах, отобрал у Додона 4% голосов и закончил свою политическую жизнь. Ещё один политический лидер, руководитель либерально-демократической партии Молдовы, бывший глава правительства Владимир Филат сидит в тюрьме, а отстранённый мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ, лидер Либеральной партии, сидит под домашним арестом. То есть, Плахотнюк их уничтожил, фактически обнулил политическую авансцену и сформатировал ее под себя.
- До выборов Додон заявил, что если ни одна из партий не сможет формировать новое правительство, то есть вариант досрочных выборов уже в текущем году.
– Не думаю, что будут повторные выборы. Не будет проблем у Плахотнюка с формированием правительства. В правой оппозиции, которая называется ACUM, есть люди, которые не хотят иметь ничего общего с Плахотнюком. Но я думаю, что Вашингтон их убедит себя вести по-другому. А если даже не убедит, то таких всего 5-6 человек, и без них обойдётся. Вот если бы у Додона было не 33 мандата, как на данный момент, а хотя бы 45, то проблема теоретически могла возникнуть.
- Вот и Вашингтон вылез в нашем разговоре. С точки зрения геополитики Молдова всё-таки «театр действий»? Кто тут чей дальше?
– Самое главное – Плахотнюк сам по себе, свой собственный. Он научился хорошо обманывать Запад, проводить интересную ему политику, продавая западному миру идею, что если не он, то сразу же в Молдову придут русские. Но с РФ он поругался окончательно. Россия будет пытаться его сдать американцам, чтобы те убрали его своими руками. Но американцы не идиоты, и убирать Плахотнюка своими руками не хотят. Хотя бы потому, что его просто некем заменить. И во-вторых, потому что американцы про отрицание коррупции любят говорить, когда им это выгодно. Но когда им нужно, они «за». Никто в Вашингтоне будет убирать Плахотнюка, чтобы порадовать Россию. Он так и будет руководить.
- То есть сказать, что в Молдавии сегодня одна из супердержав что-либо приобрела, мы не можем?
– Не можем.
- Россия ничего не приобрела по итогам этих выборов. Ок. Потеряла ли она что-либо?
– Я бы сказал, что Россия осталась при своих. На самом деле, не имея какого-либо стратегического плана, она ничего бы и не смогла приобрести. А если бы у Додона было 45 голосов, что бы РФ сделала? Да ничего. В лучшем случае Додон забрал бы у Плахотнюка ещё одно или два министерских поста. Не факт, что это имело бы какое-либо значение, но Россия за это бы должна была взять на себя ответственность. А так есть «блокирующий пакет», или около того, и это проще. Никаких других перспектив не видно.
- Возможно, Кремль просто утратил интерес к этой части бывшего СССР?
– Я вообще считаю, что Молдова без Украины не интересна в принципе. А с Украиной всё меняется. Ведь в нынешней ситуации у России не может быть никакого плана по отношению к Молдове. Достаточно вспомнить, как Додон ездил в Москву, чтобы изменить порядок транзита. По нынешнему указу запрещён транзит через Украину значительной части продовольствия. Пока Молдова его возит. Но в любой момент это окно могут закрыть. Как она его будет возить дальше? Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу в Белоруссию? Все фрукты-овощи сгниют просто. Самолётами? Маловероятно. В западной прессе я читал несколько больших материалов о том, что Молдова – точка геополитического раскола. 45% страны за большую близость с ЕС, а 55% за большую близость с Россией. Цифры условные, потому что часть населения готовы идти и туда, и туда. Вопрос в том, что у России нет никаких планов A, B или C, чтобы реализовать эти ожидания. А если плана нет, то и браться не нужно. Учитывая общий уровень подготовки данных вопросов в РФ, очень трудно реализовать на практике идеи «стратегического сближения». А если нет таких идей и планов, то риск, по крайней мере, нежелателен. Выжидательная тактика в данном случае имеет свои преимущества.
Никто не собирался давать Додону столько голосов, чтобы он пришёл к власти. Отвергая вариант какого-либо сотрудничества с Плахотнюком, РФ говорим ему, что он должен взять всю власть, т.к. «мы с тобой всё равно не будем работать». Вот он и взял.
- То есть никаких обострений по тому же Приднестровью не ждём?
– Обострений может быть много. Например, по отзыву посла, который является человеком, близким к социалистам. Провокации и демарши могут быть постоянно. Проблема в том, что для России это всё не критично. «Проблемы для Москвы» скорее станут проблемами для самой Молдовы.
- Часть Молдовы остаётся самопровозглашённым государством, которое Россия не признавала. Здесь могут быть проблемы?
– Итоги этих выборов даже близко не влияют на размораживание конфликта в Приднестровье. Единственное, что может сделать Кишинёв, с учётом того, что ротация российский миротворцев идёт через Кишинёв, через Украину они двигаться уже не могут, это запретить ротацию. В этом случае может быть определённое обострение. Но сейчас в Приднестровье достаточно российских граждан, которые могут обеспечить эту ротацию на месте. То есть такая ситуация не будет критичной для России. А вот для Кишинёва будет хуже, если в качестве миротворцев будут уже приднестровцы. Они будут мотивированнее, и это может иметь последствия для урегулирования. Кишинёву очевидно лучше иметь на линии разграничения вооружённого россиянина, чем вооружённого приднестровца с российским гражданством.
- Что вообще сейчас происходит в ПМР? Широкая общественность лишь знает, что в конце прошлого года беглый президент самопровозглашенной республики Евгений Шевчук был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. И спасается от тюрьмы бывший лидер мятежной территории в Молдавии, от которой ПМР и отделялась.
– А с Приднестровьем ничего другого и не может происходить. Оба мандата в одномандатных округах от Приднестровья на прошедших выборах получили сторонники Плахотнюка. Многие считают, что это фальсификация, но преимущество такое, что это не совсем так. Просто приднестровцы, которые интересуются происходящим в Кишиневе, устали от всей этой неопределенности и ментально готовы с Кишиневом сотрудничать.
Любое обострение ситуации может быть только локальными и не будет затрагивать российские интересы. Аналогично для европейцев, которые уже имеют ситуацию на Востоке Украины. Для них очень важно удерживать ситуацию в покое. От ЕС сейчас очень зависит в торговых вопросах от Кишинёва. ЕС – основной торговый партнёр Молдовы. И в ЕС понимают, что здесь не надо злить русских.
- Вы напомнили про Украину дважды. Как сейчас противоречия Киева и Москвы влияют на Кишинёв?
– Молдова никакие санкции в отношении РФ вводить не будет. Это понятно. Что касается отношений с Украиной, то самыми пророссийскими районами Молдовы по итогам этих выборов оказались граничащие с Украиной. Это говорит нам о том, что молдаване не хотят стать нынешней Украиной. Думаю, что даже Плахотнюк это хорошо понимает и никогда делать так, как было сделано в Украине, не будет.
- В своё время Михаил Саакашвили пугал «братские народы», что Кремль якобы хочет через Крым получить некий «коридор» до Приднестровья. Это как- либо обсуждается сейчас?
– От Крыма до ПМР примерно так же, как от России до ПМР без Крыма. Рассуждения про некий коридор – это просто фейк.
- Вывод: гипотетической войны не ждем? Молдова остается тихо сама по себе?
– Плахотнюк надеется, что он сможет всех обыграть в июне, когда будут местные выборы, и сделать так, чтобы он смог избрать мэра Кишинева и мэра Бельц. Для него это очень важно, потому что большие города – слабая для него зона, где он получает мало голосов.
- Кремлю просто не до Молдовы, имея Украину?
– Кремль не активен по разным причинам. Чтобы идти в такие вещи, нужно быть подготовленным. В нынешней России нет такого потенциала. Украинские проблемы вообще принципиально не изменили ситуацию для Кремля в Молдове. Правые пришли к власти в Молдове уже в 2009 году, еще до того, как Янукович стал президентом. Следует учесть, что в Молдове есть достаточно четкий этно-политический раскол. «Немолдоване» исторически дают высокий результат «пророссийским» партиям. Это меньше трети населения, но когда они консолидированы, это дает достаточно хороший результат.
- Что может заставить Россию более активно вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы?
– Сейчас это даже было бы вредным. Здесь скорее нужно скорее создавать некие группы интересов. В Молдове Россия на выборах упустила главную цель, которую она могла бы сделать. Она могла создать более широкую, более разнообразную базу своей поддержки, нежели Додон и партия социалистов. Но сейчас никто не этого делать не будет. Сохранится статус-кво. При всех обвинениях Плахотнюка в коррупции, никто не пытался ему помешать на выборах.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»
Справка:
По итогам парламентских выборов в Молдове 24 февраля 2019 года Партия социалистов заняла первое место в национальном округе. Она набрала свыше 31% голосов избирателей и может получить 34 мандата из 101 (19 мандатов по партийным спискам, 15 по одномандатным округам). Второе место занял проевропейский правый блок ACUM у которого более 26%. Он может получить 30 мандатов (15 по партийным спискам и ещё 15 по одномандатным округам). Правящая в Молдавии Демократическая партия Владимира Плахотнюка набрала менее 24% голосов избирателей. Она может получить 31 мандат (13 по спискам, и 18 одномандатников). В парламент также проходит партия «Шор», которая набрала 8,4%. Она может суммарно получить 7 депутатских кресел. Ещё 3 мандата получат независимые кандидаты.