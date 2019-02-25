Российский омбудсмен по правам человека попросила Грецию выдать «пребывающего на грани смерти» Винника. В США его подозревают в отмывании $4 млрд

Уполномоченный по правам человека в РФ отправила письмо министру юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалису Калогиру, главе минздрава этой республики Андреасу Ксантосу и греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой поучаствовать в судьбе российского гражданина.

«Обращаюсь к вам <...> с просьбой экстрадировать Александра Винника, гражданина РФ, против которого на территории РФ возбуждено уголовное дело, находящегося в тяжелом семейном положении и состоянии здоровья, в Российскую Федерацию для дальнейшего проведения следствия по его делу», – цитирует 25 февраля письмо Татьяны Москальковой ТАСС.

По ее словам, Александр Винник, которого за киберпреступления просят выдать США и Франция, «пребывает на грани смерти» и потерял почти 30% веса из-за голодовки, которую он объявил в декабре прошлого года.

Омбудсмен просит допустить к Виннику российских медиков или врачей Красного Креста, чтобы помочь вывести его из голодовки. В тюремной больнице, по словам Москальковой, таких специалистов просто нет.

Кроме того, она указывает, что у супруги Винника диагностирован рак головного мозга, а двое детей могут остаться сиротами.

Напомним, что греки задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, он пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.