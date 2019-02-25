Передел рынка Minecraft. Кто и за что «бомбит» Петербург

Массовые «минирования» торговых центров, больниц, университетов и даже детских садов могут быть частью конкурентной войны владельцев серверов популярной онлайн-игры. За теневой бизнес-моделью с оборотом в десятки миллионов рублей видны недавние школьники.

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В Петербурге правоохранители проверяют данные о возможной причастности к электронным атакам на социальные и торговые объекты 19-летнего выходца с Украины и студента-программиста из России.

Электронные предупреждения о бомбах методично поступают вторую неделю подряд. Преступники используют реальные почтовые ящики и «подменки». Например, с адреса ФСБ fsb@fsb.ru приходило сообщение о заминировании станции метро. Анонимы подписываются Владимиром Путиным и Бараком Обамой. Полиция и спецслужбы пока бессильны.

«Почтовые террористы» настолько заигрались, что вступили в переписку с «Фонтанкой» и намекнули на свою принадлежность к многомиллионной армии поклонников игры Minecraft. Причем это не рядовые пользователи, а представители верхушки теневого бизнеса.

На причастность к рассылке последние несколько дней проверяют 19-летнего гражданина Украины по имени Дмитрий из Ивано-Франковска. В виртуальном мире его знают под псевдонимом Смычок.

Дмитрий в первый же день массовых эвакуаций, 16 февраля, проявлял повышенное внимание к новостям из России. Например, через восемь минут после публикации сообщения о заминировании Санкт-Петербургского горсуда молодой человек со своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись со ссылкой на «Фонтанку», через полчаса – пост о волне эвакуаций в Москве и Новосибирске. Через два дня он продолжил плотно следить за новостной лентой, делясь с друзьями ссылками. Некоторые подписчики удивлялись активности Дмитрия, он отшучивался.

По информации «Фонтанки», Смычок является совладельцем сети игровых серверов Minecraft, главный из них называется GreenWorld. В пиковые часы он собирает по несколько тысяч пользователей. В коде главной страницы сайта оставлена ироничная запись:

«GreenWorld самый лучший в мире сервер Minecraft, который не обманывает на донат. Проверено лично Трампом и Путиным. Одобрено ФСБ России. Работаем с 1996 года».

Фото: скриншот страницы сайта

Minecraft относится к инди-играм (от английского independent video game — «независимая компьютерная игра»). Участники самостоятельно создают трехмерные пространства с сооружениями, предметами, героями. Создана в 2009 году, продажи на всех платформах превысили 150 млн копий, регулярная аудитория оценивается примерно в 100 млн человек. С 2014 года права на Minecraft и создавшая игру шведская компания Mojang принадлежат Microsoft.

У Minecraft есть свои серверы, на которых правила поведения игроков жестко регулируются, возрастной ценз 13+, из чатов удаляется нецензурная брань, регистрация требует предоставления реальных данных, а продажа цифрового контента (привилегий и преимуществ) дозирована.

Корпорация разрешает использовать контент игры в некоммерческих целях, в том числе закачивать на свои серверы, но крайне негативно относится к монетизации и тем более использованию наименования Minecraft для извлечения прибыли.

Вместе с тем в России и на территории других стран бывшего СССР действуют тысячи серверов, коммерчески использующих контент Minecraft. Вершиной бизнес-модели являются так называемые лаунчеры (от английского launcher – пусковая установка). Это компьютерные программы, работающие по принципу единого окна. Они позволяют пользователю войти в свой аккаунт и переводят его на сервер с игрой.

Лаунчеры аккумулируют информацию о серверах и ранжируют их. Ключевым параметром выступает рейтинг, присвоенный самим лаунчером. Его необходимо покупать. Для попадания в топ-10 рекомендуемых серверов платят около 3000 рублей в день, в следующую десятку – около 1000. Так как рейтинги регулярно заполнены, то можно предположить, что доход владельца лаунчера с одного вида рекламы составляет 40 тысяч рублей в день.

Второй вид рекламы – оплата входного билета. Чтобы попасть в список серверов, автоматически предлагаемых игроку, нужно заплатить порядка 60 тысяч рублей.

Аффилированно с лаунчерами развиваются сайты мониторинга Minecraft. Как правило, у каждого лаунчера он свой. С виду мониторинг создан для удобства игроков и тоже ранжирует серверы, но их позиции, опять же, распределяются не с учетом мнения пользователей, а за плату – первое место стоит около 60 тысяч. Чтобы удерживаться на главной странице мониторинга и быть постоянно на виду у игроков (а это важно – например, сайт monitoringminecraft.ru содержит список из 2824 серверов), необходимо регулярно платить.

В компании Mojang к вопросу о коммерческой деятельности лаунчеров с российской пропиской отнеслись нерешительно:

«К сожалению, мы не можем сказать, будем принимать какие-либо действия или нет».

Владельцы серверов зарабатывают на рядовых игроках (в основном это школьники) через создаваемые магазины привилегий – цифрового контента. В распоряжении «Фонтанки» есть выписка по счету одного из таких магазинов, не особо «раскрученных». За три года, с 2015 по 2018-й, геймеры совершили более 12 тысяч покупок со средним чеком 300 рублей. Доход составил около 3,5 млн рублей, или более миллиона в год. У держателя сервера может быть по несколько магазинов, всего их – тысячи.

Как правило, половину заработка серверы отдают лаунчерам.

Заработать в неформальном мире Minecraft может и рядовой геймер, если получит должность на сервере. В начале января 2019 года сервер VimeMC объявил набор в модераторы. Поступили почти 50 резюме от соискателей, их возраст варьировался от 13 до 16 лет. Они писали, что проводят в игре до 8 часов в день. На днях вакансии были закрыты.

До 2018 года Смычок и его бизнес-партнер, тоже молодой человек по прозвищу Окост (житель Петербурга 2002 года рождения), владели тремя серверами с совокупным доходом 900 тысяч рублей в месяц, рассказал «Фонтанке» их коллега по отрасли. Онлайн на каждом сервере присутствовало в среднем две тысячи пользователей. Эти серверы были привязаны к лаунчеру TLauncher. Его владельцами считаются программист из Минска и некий Ed_Jo. Предположительно, зовут Дмитрий, 28 лет, родом из латвийского Даугавпилса, в соцсети представляется Алисой Фоминой. Все финансовые отношения регулирует он.

По словам собеседника «Фонтанки», в 2018 году Ed_Jo снизил Окосту и Смычку долю дохода с половины до 40 % за рекламу майнеров на серверах Minecraft. Они поссорились и разошлись. Враги Ed_Jo скооперировались со студентами-программистами, создали свой лаунчер MClauncher. Ed_Jo в августе заявил о хакерской атаке на Tlauncher, со взломом крупных игровых серверов и заражением компьютеров пользователей вирусами. Так началась война лаунчеров. Она сопровождается обоюдной критикой, DDos-нападками и переманиванием серверов. В целом война идет за деньги.

В российской Minecraft-среде используют платежный интегратор UnitPay. Зарегистрирован в Воронеже, отдельная фирма с тем же названием имеет прописку в Чехии. Работает интегратор от имени компаний «Юнитпэй», «Юнитпэйру», до августа 2018-го была еще «Юнитмобайл».

Покупка цифрового контента и оплата рекламы на лаунчерах осуществляются через UnitPay. Специальная ссылка с неофициальных магазинов Minecraft переключает геймера на сайт интегратора. Можно выбрать различные способы оплаты – по карте, с виртуального кошелька, через телефон. По идее, в выписке по платежу получателем денег должен быть указан магазин как продавец услуги (привилегии). Однако в выписках, которые имеются в распоряжении «Фонтанки», получателем значится UnitPay, и перевод игроком осуществляется в пользу этого интегратора. По нашим данным, деньги перечисляются от игрока на виртуальные кошельки в платежных системах Qiwi, WebMoney и других, зарегистрированных на UnitPay. В департаменте национальной платежной системы Банка России подтвердили, что переводы от физлиц осуществляются в пользу Unitpay, и для банка именно эта компания считается конечным получателем. При этом в ФНС (это следует из ответа службы) уверены, что клиентами «Юнитпэйру» являются юридические лица (индивидуальные предприниматели), а компания предоставляет им услуги в рамках агентских договоров по обеспечению технической возможности реализовать товары с возможностью онлайн-отслеживания заказов в системе UnitPay. Простой опыт по оплате покупки в неофициальном магазине Minecraft показывает, что статусом юрлица обладать необязательно, и заключение агентского договора не требуется.

По сути, UnitPay является для игроков Minecraft и держателей серверов, магазинов и лаунчеров общей площадкой для транзакций. Деньги от покупателей аккумулируются в кошельках UnitPay и впоследствии «перекидываются» на кошельки продавцов. За услугу приема средств компания удерживает комиссию – как указано на ее сайте, не более 1%. Она ложится на плечи геймеров. С конечных получателей денег, продавцов контента, UnitPay взимает комиссию от 1,5 до 21% в зависимости от способа перевода, следует из информации в личном кабинете системы. По данным СПАРК, совокупная выручка компаний, работающих под вывеской UnitPay, за 2016-2017 годы составила 54 млн рублей без учета чешского юрлица.

В ноябре 2014 года «Ведомости» сообщали о тяжбе Mail.Ru Group с ФНС по поводу продажи игровых предметов онлайн-геймерам. Разработчик игр считал, что претендует на льготный налог с реализации привилегий, относя их к торговле софтом, а ФНС настаивала, что с доходов нужно платить полный НДС, так как это – услуга. Суд принял сторону налоговиков.

К письмам о минировании объектов в Петербурге прилагается требование выплатить 500 тысяч рублей – за исключение из рассылки. Авторы анонимок предлагают перевести деньги через UnitPay, а формальными получателями выкупа значатся магазины Minecraft – VimeMC и DexLand. Их считают собственностью Ed_Jo – оппонента Смычка. По одной из версий, таким нехитрым способом украинский «майнкрафтер» пытается бросить на конкурента тень подозрений. То, что Петербург остался на данный момент основным «минируемым» городом, может объясняться самым ярким эффектом. Москва, Новосибирск и другие регионы не реагировали так активно на письма о бомбах, и «бомбисты» остановились на одной цели.

В переписке с «Фонтанкой» человек, взявший ответственность за минирования в Петербурге, прислал скриншот «своего» кошелька на UnitPay – доход 4,1 млн рублей за один день. Этим он якобы подтверждал получение выкупа от представителей петербургских организаций. На самом деле это может быть реальной суммой дохода от продажи контента и рекламы.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»