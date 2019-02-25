Росприроднадзор уже видел оранжевый снег «Армалита», но собирается поехать туда опять

Росприроднадзор уже проверял информацию о том, что на территории завода «Армалит» произошёл выброс оранжевой субстанции. И планирует провести там внеплановую проверку. В ближайшее время её предстоит согласовать с прокуратурой.

Как рассказали «Фонтанке» 25 февраля в ведомстве, жалоба от жителей на рыжие сугробы поступила две недели назад. Выезд на место подтвердил их слова. Во время внеплановой проверки деятельности предприятия планируется изучить его выбросы в атмосферный воздух.

Фотограф «Фонтанки» также побывал на месте ЧП — на его снимках видно, что смесь осела в виде яркого налета на фасады, машины, землю и снег. Теперь сугробы растаяли и на территории видны яркие лужи.