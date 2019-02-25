Умер политолог Игорь Малашенко. Без него в 1996 году была невозможна победа Ельцина

В Испании найден мертвым один из основателей НТВ политолог Игорь Малашенко.

Не исключено, что он ушёл из жизни без посторонней помощи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники 25 февраля.

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью», – заявил агентству «Москва» коллега Малашенко, журналист Тимур Валеев.

Игорь Малашенко//Петр Кассин/Коммерсантъ

Игорю Малашенко было 64 года. В 1996 году он являлся одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина, отвечал за работу со СМИ и информационную политику. До этого он консультировал аппарат президента СССР Михаила Горбачёва, возглавлял «Останкино». В начале 1990-х стал одним из основателей НТВ. В 2000 году занимал должность гендиректора канала RTVi.

В прошлом году возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост президента. Известен Малашенко и как новый муж журналистки Божены Рынской. Отношения супруги оформили осенью прошлого года, после непростого бракоразводного процесса с первой женой — в прошлом художественным директором галереи «Манеж» Еленой Малашенко.