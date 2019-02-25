«Я обезличил эти книги и смешал их в единую черную массу». Автор инсталляции на Зимней канавке всё объяснил

Расставленные по льду Зимней канавки книги оказались акцией «Скачай и сохрани» против цензуры. Пояснение на своей странице «Вконтакте» опубликовал 25 февраля автор инсталляции, пользователь Макс Отто, скромно величающий себя «Богом современного искусства».

«Откройте 29-ю статью Конституции – эта книга каждому гарантирует свободу слова и запрещает цензуру. Несмотря на это, уже принят ряд законов, ограничивающих распространение информации, например: Закон о защите детей от вредоносной информации, Закон об оскорблении чувств верующих, Закон о запрете мата» – так начинает свой манифест автор.

Макс пишет, что бессмысленная цензура может обезличить работу любого автора. Именно поэтому для инсталляции он выбрал около сотни книг российских авторов, как живых, так и уже ушедших.

«Я обезличил эти книги и смешал их в единую черную бумажную массу. Примерно так и будут выглядеть цензурированные авторы в глазах обывателя», – разъясняет акционист.

Так, рядом с Хармсом и Набоковым оказались солист группы ПТВП поэт Александр Никонов, прозаик и солист группы «Макулатура» Евгений Алёхин и их друг, поэт и солист группы «Щенки» Максим Тесли, а также Захар Прилепин. Не забыл Макс Отто и о светилах русской литературы – Достоевском, Островском, Тургеневе.

Напомним, в понедельник в редакцию «Фонтанки» обратились взволнованные читатели, они испугались за книги, которые кто-то расставил на льду Зимней канавки близ Эрмитажа.