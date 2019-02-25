«Идем в графике, но на пределе». Трамвай «Чижик» подорожает, однако должен успеть к 1 сентября
С марта по декабрь 2018 года по трамвайной сети, которая строится в Красногвардейском районе, согласно концессионному соглашению, перевезено 6,5 млн пассажиров. При этом стоимость проекта может вырасти более чем на 400 мн рублей.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 25 февраля в рамках совещания врио губернатора с членами правительства о показателях проекта рассказал глава комитета по инвестициям Роман Голованов. Сейчас среднемесячный объем перевозок по 2 маршрутам (8 и 64) составляет 1,1 млн пассажиров. По словам Голованова, 101 участок для строительства 4-го и 5-го этапов сети будет выделен концессионеру (ТКК) к 1 марта. Срок завершения инвестиционной стадии проекта, как и сообщалось ранее, – 1 сентября. «Идем в графике, но на пределе», – подчеркнул чиновник.
При этом Голованов признал, что проектные решения выросли в цене и денег со стороны города придется добавить. Сколько конкретно, пока неизвестно, но эта сумма не может превысить 10% от стоимости строительства. Ранее «Фонтанка» сообщала, что речь идет более чем о 400 млн рублей.
Напомним, власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлевает сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на ноябрь будущего года, однако врио губернатора Александр Беглов настаивает, чтобы трамвай поехал уже к 1 сентября. Этим же соглашением город и ТКК отказываются от взаимных претензий. Ранее компания укоряла чиновников за промедление с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода.
Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.
Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года.