ГК «Ленстройтрест» вышла в финал федеральной премии по недвижимости

ЗАО «Ленстройтрест»

Экспертный совет ежегодной профессиональной премии Move Realty Awards 2019 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист участников. Голландский квартал «Янила Кантри» стал финалистом в номинации «Проект года комфорт-класса в Ленинградской области».

Застройщик проекта – ГК «Ленстройтрест» – поборется за победу в специальной номинации «Девелопер года».

В этом году оргкомитет премии получил около 250 заявок от девелоперских компаний, агентств недвижимости, рекламных агентств Москвы и Санкт-Петербурга. Строгий отбор смогли пройти далеко не все претенденты. Определение финалистов проходит в два этапа. На первом каждый проект оценивался профессиональными экспертами по 50 критериям, среди которых: надежность застройщика; характеристики района; характеристики дома и квартиры; стоимость, ликвидность и удобство покупки; внешняя и внутренняя инфраструктура жилого комплекса; безопасность и другие. Каждому критерию присуждалось определенное количество баллов.

Впереди второй этап оценки – определение победителя в каждой из номинаций путем закрытого голосования. В жюри входят эксперты рынка и топ-менеджеры крупных компаний сферы недвижимости. Церемония награждения состоится 21 марта в Москве.

Голландский квартал «Янила Кантри» возводится в одном из экологически чистых микрорайонов Ленинградской области – Янино. Проект разработал архитектор Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Респектабельное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, полноценная инфраструктура (уютные дворы без машин, несколько детских площадок, отдельная зона с комплексом уличных тренажеров и столами для пин-понга, площадка для игры в волейбол и баскетбол, собственный скейт-парк и площадь с голландской мельницей) – таким должен быть европейский пригород по мнению компании «Ленстройтрест». Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ – застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/