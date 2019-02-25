В Купчино устранили ночной прорыв на теплотрассе

Теплоэнергетики заменили полтора метра аварийной трубы во Фрунзенском районе, сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как рассказали на предприятии днем 25 февраля, к двум часам дня ремонт на Будапештской улице, 72, закончен, восстановлена циркуляция в зоне отключенного участка. В эти минуты теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

«Теплоэнергетики заменили 1,5 метра трубопровода», – добавили в пресс-службе.

Напомним, прорыв в Купчино произошел ночью. Кипяток вылился на поверхность из 250-миллиметровой трубы. На время работ 10 зданий перевели на резервную схему отопления. В парящих лужах оказалось несколько автомобилей. Владельцам возместят ущерб.