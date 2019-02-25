Шоумен Зеленский остается лидером президентской гонки на Украине. Порошенко теперь второй

Почти четверть украинцев хотели бы видеть во главе страны Владимира Зеленского, сыгравшего героя украинского сериала «Слуга народа» Василия Петровича Голобородько, который из простого учителя стал президентом. Такие данные приводятся в исследовании Киевского института социологии от 25 февраля.

На второе место, по уверениям украинских социологов, поднялся действующий глава государства Петр Порошенко, уровень поддержки которого составляет 18%. Замыкает тройку экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уступила президенту вторую позицию. Во главе страны ее видят 13,8% украинских граждан.

Лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко готовы поддержать 10,9% опрошенных, 6,4% будут голосовать за экс-министра обороны Анатолия Гриценко, а 6,3% – за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Опрос проводился с 8 по 20 февраля в 110 населенных пунктах Украины, за исключением восточных регионов страны.

Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы состоятся 31 марта 2019 года. ЦИК республики зарегистрировал https://www.fontanka.ru/2019/02/11/124/ рекордное число кандидатов – 44. Среди них есть действующий президент Украины Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, шоумен Владимир Зеленский, мэр Львова Андрей Садовый, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и другие.

Зеленский зарегистрирован от партии «Слуга народа» в январе прошлого года. При этом в ходе заседания ЦИК отметил, что, согласно конституции страны, кандидатом может быть гражданин Украины, проживающий на ее территории беспрерывно последние 10 лет, тогда как у Зеленского в паспорте место прописки на Украине указано только с 14 августа 2009 года. В то же время ЦИК заявил, что, исходя из трактовки закона «О гражданстве Украины», шоумен проживал в стране беспрерывно, и это подтверждают Государственная пограничная служба и данные его загранпаспорта. В связи с чем, констатировал ЦИК, отсутствие прописки при фактическом проживании в Украине не может препятствовать реализации прав Зеленского.