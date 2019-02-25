Единую карту петербуржца запустят к 1 мая. Осталось решить проблемы с транспортным приложением

Единую карту петербуржца начнут выпускать с 1 мая 2019 года. Об этом заявил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании малого правительства 25 февраля.

По словам чиновника, операторами системы, которые будут выдавать карты, выступили три банка – «Санкт-Петербург», ВТБ и «Сбербанк». Они уже готовы к выпуску карт: чтобы запустить проект, со стороны города осталось наладить последние детали. «Нужно обеспечить, например, чтобы в автобусах стояли валидаторы, которые бы списывали средства с привязанной к карте системы «Подорожник», а не со счета в банке», – пояснил он.

По словам врио губернатора Александра Беглова, с 1 марта, за два месяца до запуска проекта, нужно начать вести разъяснительную работу с жителями.

Единая карта петербуржца представляет собой персонифицированную электронную смарт-карту, обладающую функциями банковской карты, к которой также будут привязаны электронная подпись, персональные данные и различные социальные программы. Кроме того, проект будет сотрудничать с коммерческими предприятиями. По словам Москаленко, уже достигнуты договорённости с рядом супермаркетов, которые будут на основе Единой карты петербуржца предоставлять скидки ее владельцам.

Карта будет выпускаться на базе платежной системы «Мир». Постановление о разработке Единой карты петербуржца было подписано ещё летом 2017 года. На ее создание было выделено 197 миллионов рублей. Выпуск карты планировали начать в июле 2018-го, однако сроки постоянно сдвигались.