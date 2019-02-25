В Финляндии ищут способ заставить людей работать. После неудачного эксперимента с базовым доходом проведут ещё один

Власти Финляндии намерены провести новый эксперимент с социальными выплатами гражданам, чтобы выяснить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на занятость и как заставить людей не отказываться от работы на неполную ставку.

"В Финляндии широко распространено мнение, что наша нынешняя система социального обеспечения нуждается в реформировании, – говорится в сообщении правительства от 25 февраля. - Ключевой вопрос заключается в том, как совместить работу на неполный рабочий день, временную работу и социальные выплаты наболее эффективно".

Власти хотят понять, как улучшить информирование и облегчить отчётность для социальных выплат при наличии подработки, потому что зачастую сложность этого процесса и боязнь потерять денежную поддержку государства заставляет людей вовсе отказываться от какого-либо частичного заработка.

По поручению правительства группа исследователей из Национального центра экономических исследований и Центра исследований заработной платы и социального обеспечения подготовила предложение по сбору необходимых данных в ходе полевого эксперимента. Предполагается, что результат исследования даст информацию о том, как бюрократические процедуры получения пособия по безработице, пособия на жилье и финансовые стимулы влияют на уровень занятости.

В группе А усилия будут нацелены на сокращение бюрократии. Для участников группы B улучшат финансовые стимулы при наличии частичной или временной работы. В обеих гражданам предоставят информацию, необходимую для получения пособий при наличии заработка. В группе С объединят и то, и другое. В группе D ограничатся лишь информированием. Всех вместе будут сравнивать с группой тех, кто продолжает жить в рамках существующей системы.

Предлагаемый эксперимент позволит устранить препятствия для трудоустройства более структурированным образом, чем эксперимент по базовому доходу, утверждают эксперты. Если конкретные шаги по подготовке полевого исследования и соответствующих законодательных актов будут предприняты не позже конца весны 2019 года, то реализовать проект можно будет в 2020 – 2021 годах, говорится в докладе.

Напомним, предварительные результаты по первому году исследования с базовым (безусловным) доходом, когда 2000 случайно выбранных финнов получали от государства 560 евро вне зависимости от их трудоустройства, показали, что такой подход не стимулирует трудоустройство, а лишь придаёт уверенности и уменьшает стресс получателей. Впрочем, эксперимент продолжается, и его окончательный итог подведут в начале 2020 года.

По данным Статистического центра Финляндии, уровень занятости в Финляндии поднялся с 69,6% в 2017 году до 71,7% в 2018-м. Уровень безработицы в декабре снизился с 8,4% до 5,4%.