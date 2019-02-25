Александр Медведев не бросит хоккей и теннис из-за «Зенита»

Новый президент и генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, как отразчтся на его новой работе другие его спортивные проекты. Медведев входит в совет директоров хоккейного СКА, КХЛ, МХЛ и возглавляет теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy.

«На начальном этапе я буду продолжать работать и в совете директоров СКА, и в совете директоров КХЛ, и в МХЛ. Повседневной занятости там нет. При обсуждении условий перехода мне удалось убедить Алексея Борисовича Миллера, что жертвовать двумя теннисными турнирами, каждый из которых был признан лучшим в своей категории, не надо. Так что буду продолжать заниматься и ими. Тем более что команда там собралась очень хорошая. А мой принцип управления таков: ты должен уметь делать если не все, то очень многое, но при этом находить людей, которым ты можешь делегировать ответственность на каждом посту. Такой линии я и продолжу придерживаться», – цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

Ранее Александр Медведев оценил идею переименовать станцию «Новокрестовская» в честь сине-бело-голубого клуба.