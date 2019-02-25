Дома в Красноярске, где взорвался газ, больше нет. Его снесли со шкафами и диванами

Дом в Красноярске, в котором в середине февраля взорвался бытовой газ, снесли. Разрушенное здание сровняли с землёй, не дав жильцам вынести последние вещи.

Об этом 25 февраля сообщает телеканал «360». Житель дома № 3 по Кандагарской улице рассказал, что у него лично в квартире остался холодильник, диван и шкафы. У остальных жильцов на их «квадратах» тоже остался кое-какой скарб. Некоторым пришлось за свои деньги нанимать автовышку, чтобы хоть что-то взять.

При этом неделю назад в городском отделе соцзащиты заверяли, что дом простоит ещё как минимум 14 дней, а может, и больше. Что касается обездоленных собственников, то им обещали помочь после Универсиады, на которую сейчас у местных властей уходят все силы.

Напомним, взрыв бытового газа в блочном доме в центре Красноярска унёс жизни двух человек. Под завалами полуразрушенного здания нашли мёртвыми мужчину 57 лет, в квартире которого предположительно и был эпицентр взрыва, и его соседку 56 лет. В результате происшествия шесть квартир были разрушены полностью, ещё десять пострадали частично. Позднее выяснилось, что объект был самостроем.