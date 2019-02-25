Пропускавший в Петербург бразильское мясо смотритель храма приговорен к штрафу. Доказать подлог сертификатов смогли 22 раза

Инспектор пограничного ветконтроля Россельхознадзора Петербурга и области Роман Апаков приговорен к штрафу. Следствие собрало доказательства служебного подлога по 102 эпизодам, суд учел только 22.

Как сообщает 25 февраля пресс-служба судов Северной столицы, Красносельский районный суд признал Апакова виновным по 292-й статье УК РФ («Служебный подлог»). С лета 2016 года по май 2017-го тот подписал 22 сертификата, которые подтверждали безопасность бразильского мяса. На деле для этого производителям не хватало документов, ветеринарно-санитарную экспертизу товар не проходил. На момент избрания меры пресечения – а Апакова в начале января отправили под домашний арест – ему вменяли 102 подобных эпизода, но в суде устояли лишь 22 из них.

Инспектор, а по совместительству смотритель в храме вину признал и наказан штрафом в 50 тысяч рублей.