Новый президент «Зенита» назвал «хорошей» идею переименовать в честь клуба станцию «Новокрестовскую»

Президент и генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал идею переименовать станцию метро «Новокрестовская» в честь сине-бело-голубых.

«У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это [с городскими властями], услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая», – цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

Напомним, Медведев был назначен президентом и генеральным директором ФК «Зенит» в прошлую пятницу, 22 февраля. Он сменил на этом посту Сергея Фурсенко, перешедшего на должность вице-президента АО «Газпромбанк».