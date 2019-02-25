Росгидрометцентр предупреждает: точность прогнозов погоды может снизиться. Всё из-за недостатка денег

Недостаток средств может пагубно отразиться на точности прогнозов российских синоптиков.

Об этом в интервью в программе «Поздняков» на НТВ сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

По его словам, пока Россия входит в топ-10 стран с самыми точными и качественными прогнозами, но в ближайшие годы, вероятнее всего, «пятое-шестое место» не удержит. Причиной этого является недостаточное финансирование, которое уже сейчас требуется пересмотреть.

«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», – предрекает глава Росгидромета.

Как объяснил Яковенко, для того чтобы не обманывать граждан прогнозами, синоптикам необходима плотная наблюдательная сеть и плавающие буи для анализа параметров Мирового океана. При этом плотность сети нужно увеличить в 2,5 – 3 раза, а плавающих буёв у России нет вовсе. В пример он приводит США с системой в 2,5 тысячи таких буев, каждый из которых стоит от $1,5 до 3 млн.

Между тем по итогам 2018 года точность прогноза штормовых предупреждений в России составила 95,5%. По словам начальника Росгидрометцентра, верные показатели позволяют государству сократить ущерб от стихийных бедствий примерно на 40 млрд рублей.