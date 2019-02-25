Трампономику ждет рецессия к 2021 году. Американские экономисты предупреждают президента США

Национальная ассоциация экономики бизнеса США уверена, что в скором времени Америку ждет серьезный спад, виной которому политика Дональда Трампа.

«Более трех четвертей экономистов ожидают, что США войдут в рецессию к концу 2021 года <...> 10% процентов полагают, что столкновение с кризисом начнется уже в этом году, 42% – со следующего года, а 25% ожидают сокращения с 2021-го», – сообщает 25 февраля издание Bloomberg со ссылкой на опрос среди 300 членов Национальной ассоциации экономики бизнеса.

Основной проблемой называется политика Дональда Трампа. Так, 36% посчитали, что тарифы, введенные против Китая, окажут негативное влияние на США. Экономисты констатируют, что рост американского ВВП сократится до 2,5% в годовом исчислении.

Это не первый негативный сценарий развития американской экономики. Так, финансовый холдинг JPMorgan в прошлом году выпустил свой прогноз, в котором шансы наступления рецессии в ближайшие три года оценили в 80%.