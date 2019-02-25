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Происшествия
25.02.2019 17:03
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Сотни машин сгорели на стоянке во время авиашоу в Индии. Виноват окурок

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Прошедшие выходные были ознаменованы целой серией пожаров, уничтоживших несколько сотен автомобилей в разных странах, преимущественно прямо на стоянках.

По меньшей мере 300 автомобилей сгорели в субботу, 23 февраля, на автостоянке авиасалона Aero India 2019 в южном индийском городе Бангалор. Власти заявляют, что пострадавших нет.

Официальные источники сообщили журналистам, что причиной пожара на авиашоу, скорее всего, могла быть брошенная в сухую траву непотушенная сигарета, пишет The Straits Times. Сильный ветер быстро раздул пламя, и оно охватило парковку почти целиком.

Видео: YouTube/RT

Авиашоу Aero India 2019, в котором принимало участие более 100 самолетов, было приостановлено на время тушения, но затем все-таки продолжилось. До самолетов огонь не добрался. При этом за несколько дней до пожара в ходе тренировочных полетов в рамках подготовки авиашоу два самолета столкнулись в воздухе, один пилот погиб, двое других получили ранения. Министерство обороны Индии обещало тщательно расследовать оба случая.

Незатушенная сигарета также считается главной виновницей другого крупного пожара в Индии — на этот раз на парковке около госпиталя в городе Ченнаи, сообщает издание The Week. Из 208 припаркованных бампер к бамперу автомобилей пожарным удалось спасти только 32, а 176 автомашин сгорели. Местные жители наблюдали столбы черного дыма и слышали сильные хлопки, которые, по словам пожарных, были результатом взрывов бензобаков.

Автомобили горели не только в Индии. По сообщениям BBC, 10 автомобилей получили повреждения в субботу в британском Бирмингеме во время пожара на крытой стоянке местного супермаркета. Пожарные заявили, что более всего пострадали BMW X5, VW Golf, Mercedes E-Class и Honda Civic, остальные получили лишь косметические повреждения.

Меньше повезло двум десяткам антикварных автомобилей в калифорнийском городе Салинас. Как передают местные СМИ, склад, который арендовал любитель старинных машин из Аризоны, сгорел полностью, уничтожены 20 классических автомобилей. Огню способствовало то, что на складе хранилось большое количество запасных частей и материалов для реставрации антикварных машин, а также крупный запас автомобильной резины. Несмотря на усилия пожарных, крыша здания рухнула, и надежды что-то спасти не осталось.

По словам пожарных, причиной возгорания могли быть действия бомжей. Арендатор склада редко его использовал в последние годы, и бездомные могли счесть здание заброшенным.

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