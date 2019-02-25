Владимир Путин поддержал расследование дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Обвинения в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви нельзя игнорировать, заявил президент России Владимир Путин на закрытом совещании.

Об этом 25 февраля сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от трех источников в Кремле, присутствовавших на встрече. Собеседники журналистов рассказали, что на совещании на прошлой неделе Путину задали вопрос о том, какой урон инвестиционному климату могут нанести нападки на бизнес. Глава государства заявил, что не давал заблаговременного согласия на арест Калви и его сотрудников из инвестиционного фонда. При этом, добавил он, досудебное содержание под стражей может быть оправдано следственными действиями. Путин также отметил, что ограничение полномочий МВД и регуляторов в отношении бизнеса может привести к рискам для общественной безопасности.

При этом глава Сбербанка Герман Греф и бизнес-омбудсмен Борис Титов осудили преследование Калви. Но, по словам собеседника Bloomberg, на Кремль не оказали большого влияния обращения по поводу возможного ущерба от громкого ареста.

Публично Владимир Путин еще не высказывался о деле против Калви. 20 февраля в послании к Федеральному собранию он потребовал «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства». Он призвал не затягивать следствие и арест бизнесменов. Закрытая встреча, о которой сообщил Bloomberg, состоялась после оглашения послания.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля. Фонд попросил Путина взять дело Калви под личный контроль.