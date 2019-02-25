Трамп вновь возмутился высокими ценами на нефть

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5-7 декабря 2018 года в Вене прошли переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти.

По итогам переговоров страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении уровня добычи нефти с 1 января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. При этом страны ОПЕК сократят добычу нефти в рамках сделки на 800 тыс. баррелей в сутки, не входящие в картель страны — в общей сложности на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.