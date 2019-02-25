Трамп вновь возмутился высокими ценами на нефть
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК «успокоиться».
«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и успокойся. Мир не выдержит повышения цен — хрупкий!» — написал Трамп.
Ранее Трамп неоднократно критиковал ОПЕК из-за высоких, по его мнению, цен на нефть. В частности, в декабре 2018 года Трамп написал, что рассчитывает на сохранение ОПЕК добычи на текущем уровне, добавив, что «мир не хочет растущих цен на нефть».
Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike – fragile!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2019 г.
25 февраля цена нефти марки Брент выросла до 67 долларов за бочку.
Справка:
5-7 декабря 2018 года в Вене прошли переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти.
По итогам переговоров страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении уровня добычи нефти с 1 января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. При этом страны ОПЕК сократят добычу нефти в рамках сделки на 800 тыс. баррелей в сутки, не входящие в картель страны — в общей сложности на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.