18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.26р
74.09р
16:43 25.02.2019
Расширенный поиск

Бизнес
25.02.2019 15:47
Печать

Трамп вновь возмутился высокими ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК «успокоиться».

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и успокойся. Мир не выдержит повышения цен — хрупкий!» — написал Трамп.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ОПЕК из-за высоких, по его мнению, цен на нефть. В частности, в декабре 2018 года Трамп написал, что рассчитывает на сохранение ОПЕК добычи на текущем уровне, добавив, что «мир не хочет растущих цен на нефть».

25 февраля цена нефти марки Брент выросла до 67 долларов за бочку.

Справка:

5-7 декабря 2018 года в Вене прошли переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти.

По итогам переговоров страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении уровня добычи нефти с 1 января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. При этом страны ОПЕК сократят добычу нефти в рамках сделки на 800 тыс. баррелей в сутки, не входящие в картель страны — в общей сложности на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ARKAN
25.02.2019 15:32

Горячий Уик-энд

В День Защитника Отечества, как и в любой другой день, команда ARKAN защищала автомобили от угона.
Setl Group
25.02.2019 14:42

Setl Group профинансировал проектирование общежитий для Театра танца и Академии балета Бориса Эйфмана

Проектирование осуществляет ООО «Проектная культура». В здании на Большой Пушкарской, 7, литера А, разместится общежитие СПБ ГБУК «Академический театр Бориса Эйфмана», а на Большой Пушкарской, 9, литера А – общежитие для учащихся СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».
Группа компаний «ЦДС»
25.02.2019 13:04

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада, строящегося в Кудрово. Объект будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.
АО «Строительный трест»
25.02.2019 11:51

Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

Пятиэтажный ЖК «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга вышел в финал федеральной премии в области недвижимости Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса».
предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»
23.02.2019 10:00

Петербуржцев приглашают проверить сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.
СК «Полис Групп»
22.02.2019 14:59

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».
«Аквилон Инвест»
22.02.2019 14:57

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.
pixabay.com
22.02.2019 13:57

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.