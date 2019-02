Трамп вновь возмутился высокими ценами на нефть

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что цены на нефть становятся слишком высокими, и призвал ОПЕК «успокоиться».

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и успокойся. Мир не выдержит повышения цен — хрупкий!» — написал Трамп.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ОПЕК из-за высоких, по его мнению, цен на нефть. В частности, в декабре 2018 года Трамп написал, что рассчитывает на сохранение ОПЕК добычи на текущем уровне, добавив, что «мир не хочет растущих цен на нефть».

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike – fragile!

