Горячий Уик-энд

предоставлено компанией ARKAN

В День Защитника Отечества, как и в любой другой день, команда ARKAN защищала автомобили от угона.

22 февраля в 20:40 угонщики попытались завладеть Toyota Highlander на парковке у магазина на проспекте Энгельса. Охранный комплекс ARKAN Satellite, установленный на автомобиле, передал тревогу в Мониторинговый Центр ARKAN. Оперативный дежурный связался с собственником и тот быстро вернулся к месту парковки. Двери авто были разблокированы, повреждений обнаружено не было. Клиент вспомнил что, когда оставлял машину на стоянке, рядом с ним был подозрительный мужчина, скорее всего, угон пытались произвести так называемым методом «удочка».

На следующий день, 23 февраля в 12:51 на парковке ТК в Новосибирске на улице Ватутина злоумышленники безуспешно пытались угнать Lexus LX 570. А сегодня рано утром, в 4:41 на Серебристом бульваре в Петербурге – автомобиль Mazda 3. Во всех случаях, благодаря охранным комплексам ARKAN, авто остались со своими владельцами. Помните, парковки возле ТЦ – одна из самых опасных с зон с точки зрения безопасности ваших автомобилей.